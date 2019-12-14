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Ölüm yürürken yakaladı

Fatih'te, sokakta yürüdüğü sırada fenalaşarak bir noktada uzun süre bekleyen bir kişi, aniden yere yığılarak yaşamını kaybetti.

İHA | 14.12.2019 - 10:34..
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İstanbul Fatih’te, Vatan Caddesi üzerinde, sokak ortasında hareketsiz halde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

YOLDA FENALAŞARAK YERE YIĞILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden kişinin yabancı uyruklu olduğu öğrenilirken, yapılan incelemede şahsın üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı.

GÖRÜNTÜLER KAMERALARA YANSIDI

Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek yolu kapattı. Ölen şahıstan ise geriye sadece ayakkabılarının kaldığı görüldü. Yolda yürüdüğü sırada fenalaşarak yere yığılan şahsın, hayatını kaybettiği o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ölüm yürürken yakaladı

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemelerin ardından şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden şahsın kesin ölüm nedeni ise yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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