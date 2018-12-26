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Ölümcül bir deliliğin pençesinde: Kafes

Netflix filmi “Bird Box”a ilham veren Kafes, daha önce yayımlanmayan “Bobby Kapıyı Çalıyor” öyküsü eklenerek yenilendi…

Özel İçerik | 26.12.2018 - 13:15..
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Kafes

Korku ve polisiye alanında verdiği eserlerle tanınan Josh Malerman’dan sarsıcı bir korku öyküsü, Kafes. 2015’te yayımlandığında çok satanlar listesinde kısa sürede başarılı bir yer bulan Kafes, “Bobby Kapıyı Çalıyor” öyküsünün eklenmesi ile yeniden yayımlandı. Görülmemesi gereken korkunç bir şeyi, etkileyici bir dille anlatıyor. Bu korkunç şeyin ne olduğunu ve nereden geldiğini kimse bilmiyor. Ona atılan bir bakış ise, insanı ölümcül bir deliliğe sürüklüyor…

Kafes - Josh Malerman(Josh Malerman)

KAFES

Öylesine korkunç şeyler yaşanmıştı ki, olayların başlangıcından 5 yıl sonra hayatta kamayı başaran bir avuç insan kalmıştı. Maloire ve iki çocuğu da bu insanlardan sadece ikisiydi. Nehrin kenarında terke edilmiş bir evde yaşıyorlardı. Maloire, çocuklarını da alıp daha güvende olacakları bir yere gitmenin hayalindeydi. Bir yolculuğa çıkmalıydılar, ama bu yolculuk tehlikelerle doluydu. Tek bir yanlış hamle ölümle sonuçlanırdı. Onları takip eden bir şey vardı…

Bilinmeyene doğru yapılan bu yolculuk, aynı zamanda Maloire’nin sık sık geçmişe dönmesine sebep oluyordu. Bir araya gelerek kalmaya çalıştıkları, kendisinin de kurtarılmasını sağlayan arkadaşları bir bir aklına geliyordu. Ancak sağ kalan ve kapılarını çalan insanların sayısı arttıkça yüzleşmeleri gereken bir soru çıktı. Herkesin aniden delirdiği bir dünyada, gerçekten kime güveneceklerdi?

Kafes Josh Malerman

Kafes

Josh Malerman

Çev.: Aslı Dağlı

İthaki Yay.

S.: 312

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Damla Karakuş

[email protected]

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