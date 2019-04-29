Ölüme benzetilen gölden ceset çıktı

Funk, Haziran 2017 yılında geldiği Güney Kıbrıs’ta Mitseros'ta, 'Kıbrıs'ın Gizli Kırmızı Gölünü Keşif' başlıklı bir video çekmiş, ‘korkutucu bir yer diye’ tarif ettiği göl için "Burası çok iğrenç bir yer, sanki ölüm gibi" ifadelerini kullanmıştı.

SERİ KATİL RUM SUBAY İTİRAF ETMİŞTİ

Rum Milli Muhafız Ordusu'nda (RMMO) Teğmen rütbesiyle görev yapan 'seri katil' Nikos Metaksas, öldürdüğü 5 kadın ve iki çocuğu bavullar içerisinde 'Kırmızı Göl'e attığını itiraf etmişti. Yapılan çalışmalarda bir bavul içerisinde kadınlardan birinin cesedi bulunmuştu.