taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0543
Euro
6.5611
Altın
1582.6
Borsa
120151.44
Gram Altın
308.087
Bitcoin
62628.15

Ölüme terk edilen göçmenler donmak üzereyken kurtarıldı

İnsan tacirleri tarafından sınır bölgelerinde ölüme terk edilen kaçak göçmenleri, Türkiye sınırında Mehmetçik kurtarıyor.

İHA | 15.02.2020 - 16:36..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İnsan tacirleri, yaşadıkları ülkelerdeki ekonomik sıkıntı ve savaş ortamından kaçan abancı uyruklu göçmenleri, yurt dışı ve Ankara, İstanbul ile İzmir hayaliyle kandırılarak Van'a getiriliyor.

İnsan tacirleri tarafından kişi başı bin 500 ila 2 bin dolar alınarak Van'a getirilen göçmenler, kışın dondurucu soğuğa maruz kalıyor.

Yasa dışı yollarla sınırı geçerek ülkeye giriş yapan göçmenler, insan tacirlerinin güvenlik güçlerine yakalanmamak için kullandığı güzergahlar dolayısıyla çoğu zaman donarak yaşamlarını yitiriyor.

Mehmetçik donma tehlikesi geçiren göçmenleri kurtardı VİDEO

50 GÖÇMEN DONMAK ÜZEREYKEN KURTARILDI

Geçtiğimiz günlerde dondurucu soğuklarda fırtınalı dağ yollarından getirilerek sınıra yakın bölgede ölüme terk edilen yaklaşık 50 göçmen, donmak üzereyken Mehmetçik tarafından kurtarılarak kentteki hastanelere ulaştırıldı. Getirildikleri hastanelerde tedavileri görülen göçmenlerin her türlü ihtiyaçları burada karşılanıyor.

Ölüme terk edilen göçmenler donmak üzereyken kurtarıldı

"IRAK'TAN TÜRKİYE'YE YÜRÜYEREK GELDİK"

Yaşadıkları dramı gazetecilere anlatan Bangladeşli İlalutin Hilal ve Ahmet Şual isimli göçmenler, Irak’tan İran’a oradan da yürüyerek Türkiye’ye geldiklerini, buradan da İstanbul’a gitmeyi amaçladıklarını belirtti. Türkiye sınırında tipiye yakalandıklarını ifade eden göçmenler, donmak üzereyken Türk askerleri tarafından kurtarıldıklarını söyledi.

Ölüme terk edilen göçmenler donmak üzereyken kurtarıldı

IRAK'TAN TÜRKİYE'YE 27 SAAT YÜRÜMÜŞLER

Irak’ın Bağdat kentinden yola çıkarak İran’a 12 saatte vardıklarını dile getiren göçmenler, Türkiye sınırına da 15 saatte vardıklarını ve bu sırada Türk askerleri tarafından hastaneye getirildiklerini belirtti. Göçmenler, hastanede kendileri için her türlü imkanın seferber edildiğini kaydetti.

Ölüme terk edilen göçmenler donmak üzereyken kurtarıldı

İlginizi Çekebilir
Bodrum’da kaçak yapıların yıkımı sürüyor
14 bin 436 ihbarı değerlendiren Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 10 ayda 628 mühürleme, 485 para cezası işlemi yapılırken 353 de yıkım işlemi yapılacak.
Karantinadan taburcu edilen Naz'ın sevinci
Çİn'in Vuhan kentinden koronavirüs nedeniyle Ankara'ya getirilerek 14 gün gözlem altında tutulan 42 kişiden en küçüğü Naz B. (3), süreci sağlıklı bir şekilde atlatmanın sevincini yaşadı.
Taksim'e sergi platformunun maliyeti: 650 bin TL
İBB, "İstanbul Meydanlarına Kavuşuyor" başlığı ile yaptığı açıklamada, yaptırdığı geçici serginin maliyetini 650 bin TL olarak açıkladı.
Cezaevi firarisi evinde gizli bölmede yakalandı
Muş'ta hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, jandarmanın çalışmasıyla evindeki gizli bölmede yakalanarak cezaevine geri gönderildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadir Şeker'in telefon kayıtları incelendi
Kadir Şeker'in telefon kayıtları incelendi
238
4 vekili istifa eden Meral Akşener: Saygı duyuyorum
4 vekili istifa eden Meral Akşener: Saygı duyuyorum
293
SMO Esad'ın askerlerini havaya uçurdu
SMO Esad'ın askerlerini havaya uçurdu
248
Yalova Belediyesi'ndeki soruşturmada yeni tutuklamalar
Yalova Belediyesi'ndeki soruşturmada yeni tutuklamalar
223
İstanbul üzerindeki kargo uçağını lazer ile taciz ettiler
İstanbul üzerindeki kargo uçağını lazer ile taciz ettiler
49
Ahmet Nur Çebi: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Ahmet Nur Çebi: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
398
Yüksek binalara serbestlik kalktı
Yüksek binalara serbestlik kalktı
204
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir