Ölüme terk edilen göçmenler donmak üzereyken kurtarıldı

İnsan tacirleri, yaşadıkları ülkelerdeki ekonomik sıkıntı ve savaş ortamından kaçan abancı uyruklu göçmenleri, yurt dışı ve Ankara, İstanbul ile İzmir hayaliyle kandırılarak Van'a getiriliyor.

İnsan tacirleri tarafından kişi başı bin 500 ila 2 bin dolar alınarak Van'a getirilen göçmenler, kışın dondurucu soğuğa maruz kalıyor.

Yasa dışı yollarla sınırı geçerek ülkeye giriş yapan göçmenler, insan tacirlerinin güvenlik güçlerine yakalanmamak için kullandığı güzergahlar dolayısıyla çoğu zaman donarak yaşamlarını yitiriyor.

Mehmetçik donma tehlikesi geçiren göçmenleri kurtardı VİDEO

50 GÖÇMEN DONMAK ÜZEREYKEN KURTARILDI

Geçtiğimiz günlerde dondurucu soğuklarda fırtınalı dağ yollarından getirilerek sınıra yakın bölgede ölüme terk edilen yaklaşık 50 göçmen, donmak üzereyken Mehmetçik tarafından kurtarılarak kentteki hastanelere ulaştırıldı. Getirildikleri hastanelerde tedavileri görülen göçmenlerin her türlü ihtiyaçları burada karşılanıyor.

"IRAK'TAN TÜRKİYE'YE YÜRÜYEREK GELDİK"

Yaşadıkları dramı gazetecilere anlatan Bangladeşli İlalutin Hilal ve Ahmet Şual isimli göçmenler, Irak’tan İran’a oradan da yürüyerek Türkiye’ye geldiklerini, buradan da İstanbul’a gitmeyi amaçladıklarını belirtti. Türkiye sınırında tipiye yakalandıklarını ifade eden göçmenler, donmak üzereyken Türk askerleri tarafından kurtarıldıklarını söyledi.

IRAK'TAN TÜRKİYE'YE 27 SAAT YÜRÜMÜŞLER

Irak’ın Bağdat kentinden yola çıkarak İran’a 12 saatte vardıklarını dile getiren göçmenler, Türkiye sınırına da 15 saatte vardıklarını ve bu sırada Türk askerleri tarafından hastaneye getirildiklerini belirtti. Göçmenler, hastanede kendileri için her türlü imkanın seferber edildiğini kaydetti.