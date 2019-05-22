Olumlama nedir

Dilek ya da dua karıştırılmadan, gerçekleşmesi ve devam etmesi istenen bir şeyi gerçekleşmiş sayıp, söz konusu pozitif imge zihne yerleştiriliyor. Bu pozitif imge kişinin bakış açısını kalıcı olarak şekillendiriyor ve olayları daha pozitif bir tavırla karşılamasını sağlıyor.

HEDEF ODAKLI CÜMLELER

Olumlama cümlelerin hedef odaklı ve özne (ben) hedefin içinde barındırılması gerekiyor. Her şeyden şikayet eden, hep mutsuz olan insanların sürekli olumsuz cümleler kullandıkları, hep en kötüye odaklandıkları ve başlarına da hep mutsuz olunacak şeyler geldiği belirtiliyor.

İşte tüm bu durumlardan kurtulabilme durumuna olumla deniliyor.

OLUMLAMA NASIL YAPILIR?

Olumlama yapmak için kesin bir kural ya da metoda ihtiyaç yok. Yapılması gereken; niyet istenirken, kalbe odaklanmak ve ağızdan çıkan her kelimenin kalple paralel olarak hareket ettirilmesi. Her eylem gerçekleştirirken olumlama yapılabilir. İşe giderken, çalışırken, temizlik yaparken, yemek yaparken, yürürken veya koşarken bile olumlamanın yapılabileceği belirtiliyor.

OLUMLAMA YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

-Öncelikle yapılan olumlamaya kesinlikle inanılması gerekiyor. Bir şeye olumsuz şekilde yaklaşılırsa, inançsız bir şekilde yola çıkılmış sayılıyor.

-Olumlama cümleleri kesinlikle kalbe dokunmalı. Söylenen olumlama cümlesi, duygu olarak etkilemeli.

-Olumlama yaparken gelecek zaman cümlelerinden kaçınılmalı.

- Olumlamaya başlamadan önce uygun olan bir olumlama cümlesi belirlenmesi ve bu cümlenin 21 gün boyunca her gün söylenmesi gerekiyor.

- Olumlama meditasyonla birleştirilebilir.

HAYATI ETKİLEYECEK OLUMLAMA CÜMLELERİ

-Evrenin bolluk ve bereketine açığım.

-Ben sevgi doluyum, sevilmeyi hak ediyorum.

-Ben huzurlu ve mutluyum.

-İşimde başarılıyım ve kazancım giderek artıyor.

-Her şey benim hayrıma gelişiyor.

-Ben bolluk bereket dolu bir yaşamı seçiyorum.

-Ben zenginim.

-Param artarak çoğalıyor.

-Para sık ve kolay kazanılır.

-Hayal ettiğim her şeyi başaracak güce sahibim.

-Neşeli, enerjik ve hayat doluyum.

-Kendimi olumlu-olumsuz tüm özelliklerimle birlikte kabul ediyor ve seviyorum.

-Bedensel ve ruhsal olarak sağlıklıyım.

-Hayatımda olup biten her şey öyle olması gerektiği içi oluyor.

-Tercihlerimden ve hatalarımdan pişmanlık duymuyorum.

-Bana zarar verenleri ve üzenleri affedip unuttum.