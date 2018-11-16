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Ölümle sonuçlanan kazanın nedeni drift

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde geçen ay meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kazaya drift neden oldu.

Haber Merkezi | 16.11.2018 - 12:44..
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Kiracısından para almak üzere elektrikli bisikletle yola çıkan Nahsen Bozkurt, Gaziantep'te Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi Tüfekçi Yusuf Bulvarı'nda henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobilin çarpması sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

DRİFT YAPARKEN BİSİKLETE ÇARPTI

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İsmi belirlenemeyen sürücünün ise drift yaparken bisiklete çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan Nahsen Bozkurt’un, kazadan 5 saat sonra götürüldüğü evinde hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Drift yapan sürücü bir kişinin ölümüne neden oldu VİDEO


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