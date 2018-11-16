Drift yapan sürücü bir kişinin ölümüne neden oldu

1 Türk film ve dizileri Güney Afrika’da tanıtıldı Güney Afrika’nın ticaret merkezi Johannesburg’da düzenlenen Uluslararası Medya ve Reklam Sektörü Fuarı'nda Türk fimleri, dizileri ve yapımları ilgi gördü.

2 Alaattin Çakıcı ile irtibatlı olan 24 şüpheli gözaltında Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı ile irtibatlı olduğu belirlenen 24 şüpheli, 11 ilde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

3 Kütüphane kullanıcıları bu yıl 30 milyona ulaştı Beş yıl önce 1 milyonun altındaki kütüphane üye sayısı, bu yıl 30 milyon olmaya çok yakın.

4 Beşiktaş'a yeni transferleri katkı yapamadı Beşiktaş bu sezon kadrosuna kattığı Karius, Ljajic ve Roco'dan beklediği verimi alamadı.

5 Öğretmenler Günü, etkinliklerle kutlanacak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yılki 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerini bir haftaya yayılacak kapsamlı bir programla gerçekleştirecek.

6 Ölümle sonuçlanan kazanın nedeni drift Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde geçen ay meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kazaya drift neden oldu.