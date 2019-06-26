Ölümlü kazaya neden oldu, kırmızıda geçtiğini itiraf etti

Kayseri'nin Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Tepebağları Caddesi'nde E.S.’nin kullandığı 38 HB 977 plakalı otomobil ile M.Y.’nin kullandığı 38 ABG 325 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

27 YAŞINDAKİ GENÇ KAZADA ÖLDÜ

Meydana gelen kazada yaralanan 9 kişiye, olay yerine yönlendirilen 6 ayrı 112 ekibi müdahale etti. İtfaiye ekipleri de kaza sonrasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için otomobillere müdahale etti. Yaralılardan M.Y.’nin aracında bulunan 27 yaşındaki Dorukhan A. hayatını kaybederken, yaralılar E.S.(29), M.Y.(26), H.Ş.(27), B.Y.(21), U.K.(29), O.A.(25), M.K.(24) ve D.S.(25) ise hastanede tedavi altına alındı. Soruşturma sonrası 38 HB 977 plakalı otomobil sürücüsü E.S. 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma' suçundan tutuklandı.

"KIRMIZIDA GEÇTİM"

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesinde tutuklu sanık E.S. ile kazada yaralanan mağdur M.K. ve avukatlar hazır bulundu. 29 yaşındaki sanık E.S. mahkemede; “38 HB 977 plakalı otomobili ben kullanıyordum. Hızım o sıra 60-70 kilometre civarındaydı. Kırmızı ışıkta geçtim, son anda fark ettim. İki sefer frene bastım ama engelleyemedim.” dedi.

"ALKOLLÜYDÜM"

Bilirkişi raporunda sanığın ortalama 105 promil alkollü olduğuna dair rapor sorulunca, sanık E.S., “Alkollüydüm ama o kadar kendimi kaybedecek derecede değildim, pişmanım.” diye cevap verdi.

20 YIL CEZA İSTEDİ

Kazada hayatını kaybeden Dorukhan A.’nın avukatı Emre Ayan mahkemede, “Sanığın yanında bulunan yolcular dahi ‘dikkat et kırmızı ışık yandı, 'dur’ şeklinde sanığı uyarmalarına rağmen alkolün verdiği cesaret ile sanık hiçbir kural tanımadan bir insanın ölümüne sebebiyet vermiştir. Her ne kadar savcılık davayı ‘bilinçli taksir’ denilen 8 ila 10 yıl cezası istenen kanun maddesi üzerinden açmış ise de şahsın kaza anında alkollü oluşu, yanındaki yolcuların kırmızı ışıkta geçmemesi için sanığı uyarmalarına rağmen sanık adeta ‘ne olursa olsun’ kastı ve mantığı ile hareket ederek, bu suçu en nitelikli ve ağır hali olan ’olası kasıt’ ile işlemiştir. Bu itibar ile sanık tahliye edilmemeli ve 20 yıla kadar ibretlik bir ceza verilerek toplum güvenliği bu şekilde tesis edilmelidir.” dedi.

TEDAVİSİ SÜREN KAZA MAĞDURU DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Kazada yaralanan ve halen tedavisi devam eden mağdur M.K. ise “M.Y.’nin kullandığı 38 ABG 325 plakalı araçtaydım. Hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandım, bir yeşil ışıkta geçtik, sanık kırmızı ışıkta geçti, şikayetçiyim.” diye konuştu.

Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelerken, sanık E.S.’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.