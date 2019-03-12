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Olumsuz Bir Dünyada Olumlu Çocuklar Yetiştirmek nasıl mümkün

Özellikle de olumsuz bir dünyada yaşarken olumlu çocuklar yetiştirmenin inceliklerini motivasyon konuşmaları ile tanınan ve tüm kitapları ile çoksatanlarda yer alan Zig Ziglar anlatıyor…

Özel İçerik | 12.03.2019 - 11:22..
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Olumsuz Bir Dünyada Olumlu Çocuklar Yetiştirmek

Ziglar, “Yapabilirim” adını verdiği kursuyla 5 binden fazla okulda 3 milyonu aşan katılımcıya ulaşarak tecrübelerini paylaştı. Ayrıca kendisi çocuk yetiştirme ve kişisel gelişim alanlarında dünyanın sayılı otoritelerinden biri olarak gösteriliyor. Bunun yanında adı, uyuşturucuya karşı mücadelede gösterdiği başarı ve bu konuya katkılarından dolayı üç farklı Amerikan Başkanı döneminde Birleşik Devletler Kongresi resmi kayıtlarına geçti.

Dünyamız gerçekten de günden güne olumsuz etkilerle doluyor. Haliyle insanı böyle bir dünyada çocuk yetiştirme fikri çok ürkütüyor. Kuşkusuz insanların en hassas noktaları çocukları, öte yandan da suçta, kötülükten, tembellikten arınmış olumlu çocuklar da yetiştirmek bir hayli zor. İşte bu noktada devreye uzman görüşlerinden yararlanmak giriyor. “Olumsuz Bir Dünyada Olumlu Çocuklar Yetiştirmek” adını verdiği kitabında Ziglar, kendi tecrübeleri ve yöntemlerinden yola çıkarak çocuk yetiştirmede başarıya giden yolu açıyor…

Olumsuz Bir Dünyada Olumlu Çocuklar Yetiştirmek - Zig Ziglar

(Zig Ziglar)

OLUMSUZ BİR DÜNYADA OLUMLU ÇOCUKLAR YETİŞTİRMEK

Ziglar, toplamda 38 dile çevrilen 20 kitap yazdı. Şimdi ise, Olumsuz Bir Dünyada Olumlu Çocuklar Yetiştirmek adını verdiği kitabı ile ebeveynlerin daha önce farkında varmadığı bakış açılarından etkili sözlerle, çocukların içindeki tüm iyileri, övgü ve cesaretlendirme yöntemi ile keşfetmesini amaçlıyor.

Bu kitap neler mi içeriyor?

- Çocuklarla kaliteli zaman geçirmenin yöntemlerini,

- Çocuklara ne zaman ve nerede, “evet” ya da “hayır” denmesi gerektiğini,

- Disiplinin inceliklerini,

- Bağımlılık yaratan maddelerle savaşırken faydalanacak en kesin istatistikleri ve çok daha fazlasını…

Olumsuz Bir Dünyada Olumlu Çocuklar Yetiştirmek - Zig Ziglar

Olumsuz Bir Dünyada Olumlu Çocuklar Yetiştirmek

Zig Ziglar

Profil Kitap

S.: 272

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Damla Karakuş

[email protected]

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