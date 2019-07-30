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Ölümünden 46 yıl sonra bir J.R.R. Tolkien eseri: Beren ile Luthien

Yüzüklerin Efendisi gibi inanılmaz hayal gücünün ürünlerini ortaya koyan Tolkien’in daha önce yayınlanmamış olan Beren ile Luthien adlı eseri orta dünya insanlarını yeniden bir araya getirecek…

Özel İçerik | 30.07.2019 - 15:08..
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tolkien

J.R.R. Tolkien İngiliz yazar, şair, filolog ve profesör unvanlı akademisyen. Hobbit, Yüzüklerin Efendisi ve Silmarillion gibi fantastik kurgu eserleriyle onu tanımayanımız, bilmeyenimiz yok. Öyle ki edebiyat çevreleri tarafından “Fantastiğin Babası” olarak kabul ediliyor. Başarılı yazarın eserlerinin kaynağı hayatındaki derin izlerden geliyor…

Ölümünden 46 yıl sonra bir J.R.R. Tolkien eseri: Beren ile Luthien

TOLKIEN’İN HAYAL DÜNYASI NASIL ŞEKİLLENDİ

Güney Afrika’da dünyaya gelen Tolkien’in annesi, babasının ölümünün üzerine çocukları alıp küçük bir köy olan Sarehole’a yerleşti. Bu köy Ronald’a derin etkiler bırakacak, yaşamında kısa bir süreyi burada geçirmesine rağmen, hayallerinde yarattığı Hobbit diyarı Shire ile defalarca Sarehole’u ziyaret edecekti. Sarehole’da, Tolkien’i etkileyen sadece yemyeşil doğası değildi. Köyün yakınındaki Moseley Bataklığı, kardeşi Hillary ile her zaman oynamaya gittikleri Cole Bank Road Değirmeni ve devamlı kendilerini kovaladığı için “Beyaz Ogr” adını taktıkları değirmencinin oğlu da Ronald üzerinde derin izler bıraktı.

Fantastik hikâyelerin çıkış noktası bu köy oldu…

Ölümünden 46 yıl sonra bir J.R.R. Tolkien eseri: Beren ile Luthien

HAYALDEN HAKİKATE TOLKIEN

Tolkien’in sahip olduğu bireysel özelliklerin yanı sıra yaşadığı dönemin sosyal, ekonomik, politik bazı unsurların derinden etkilediğini söyleyebiliriz. Tolkien, l. ve ll. Dünya savaşı döneminde hayatını sürdürmüş olması eserlerindeki karakterlere “tutsak olmak, özgürlük düşüncesine olan özlem, barışın hüküm süreceği günleri beklemek” gibi pek çok konuda yansıdığını görmek de mümkün. Fantastik unsurların içinde böylesi gerçekçi duyguların var olması eserin etkileyiciliğini arttırıyor ve okuyucuya hayal ile hakikat arasında eşsiz bir yolculuğa çıkarıyor.

Ölümünden 46 yıl sonra bir J.R.R. Tolkien eseri: Beren ile Luthien

(J. R. R. Tolkien)

46 YIL SONRA BEREN İLE LUTHIEN

Tolkien’in ölümünden sonra onlarca eseri yayınlandı. Böylesine yetenekli bir kalemin sihri sonsuz olmalıydı ki, hala yayınlanacak cümleleri var. Sonuncusunu oğlu Cristopher Tolkien kelimelerine dokunmadan, orijinal hallerini koruyarak destanın hem manzum hem de mensur biçimlerini ilk kez birlikte yayımlıyor. Tolkien, Beren ile Luthien hikâyesinde elfler, insanlar, orglar ve cücelerle dolu hikâyenin okuyucuyu derinden etkileyerek Orta Dünya’nın en büyüleyici aşk hikâyesine nasıl dönüştüğünü, bu evrende giderek nasıl daha büyük bir yer kapladığını gözler önüne seriyor…

Ölümünden 46 yıl sonra bir J.R.R. Tolkien eseri: Beren ile Luthien

Beren ile Luthien

J. R. R. Tolkien

İthaki Yay.

S.: 281

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Sonay Karaman

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