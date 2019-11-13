Omar Souleyman, Şanlıurfa'da yoksullara ekmek dağıtıyor

Dünyaca ünlü sanatçı Omar Souleyman, Suriye'deki savaştan kaçıp Şanlıurfa'ya yerleşti. Kendisi gibi, DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütlerinin zulmünden kaçarak Şanlıurfa'ya yerleşen Suriyelilere, Akçakale'de açtığı fırında ekmek yardımı yapıyor.

VAKİT BULDUKÇA EKMEKLERİ KENDİ DAĞITIYOR

Başta Avrupa olmak üzere dünyadaki birçok ülkede konserler veren Souleyman, turnelerden geri kalan vakitlerinde, fırının başında durarak ekmekleri kendi elleriyle fakirlere dağıtıyor.





200 İHTİYAÇ SAHİBİ AİLEYE EKMEK VERİYOR

Fırında her gün yaklaşık 200 Suriyeli ve Türk aileye ekmek dağıttıklarını söyleyen Omar Souleyman, “Biz böyle bir işletme açarak ilk önce insanlar için bir çalışma ortamı hazırladık. Bununla beraber Akçakale’de yaşayan fakir ve muhtaç Suriyeli ve Türk ailelere ücretsiz ekmek dağıtıyoruz. Bu işletmemizde günlük 2 bin ekmek üretiyoruz. Tespit edilen 200 Türk ve Suriyeli aileye ücretsiz veriyoruz. Diğerini ise normal bir şekilde satıyoruz.” dedi.

''BURADA BULUNMAKTAN MUTLUYUZ''

Türkiye’de olmaktan memnun olduklarını söyleyen Omar Souleyman, “Yaklaşık olarak 10 yıldır Türkiye’deyim. Ben Suriyeli bir sanatçıyım. Zaman zaman Avrupa’ya turnelere gidiyorum. Türkiye’deki Suriyeliler burada bulunmaktan gayet memnun ve mutlu. Burada bütün ihtiyaçları karşılanıyor. Sağlık, eğitim ihtiyaçlarının yanı sıra geçinmeleri için de devlet tarafından yardımlar yapılıyor.” diye konuştu.