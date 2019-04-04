Ömer Çelik'ten ABD'deki sözcülere eleştiri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 31 Mart seçiminden sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını belirleyecek oyların yeniden sayılmasına ilişkin açıklamadarda bulundu. Çelik, dış ülkelerden Türkiye'ye yapılan müdahaleleri eleştirerek "Hiçbir yabancı devletin herhangi bir organı ya da açıklaması, Türkiye'deki seçim sürecinin sonuçlarının meşruiyetinin kaynağı değildir." açıklamasında bulundu.

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