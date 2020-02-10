Ömer Çelik: Saldırılara karşılık verilmeye devam edilecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sürerken basın toplantısı düzenledi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ GEREKLİ TALİMATLARI VERDİ"

Gündeme ilişkin açıklamalar yapmak için kameraların karşısına geçen Çelik, İdlib'de Esed güçleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) gözlem noktasına yapılan saldırıya da değinerek, “Cumhurbaşkanımız, ilgili kurumlara gerekli talimatları vermiştir” dedi.

"HEDEFLER YOĞUN VE KESİNTİSİZ ATEŞ ALTINDA"

Rejim hedeflerini ateş altına alma faaliyetinin yoğun bir şekilde kesintisiz sürdüğünü söyleyen Çelik, ''Gözlem noktalarından çekilme gibi bir şey söz konusu değildir. Saldırılara misliyle karşılık verilmeye devam edilecektir. Cumhurbaşkanımız, ilgili kurumlara gerekli talimatları vermiştir. Rejim, saldırganlıkla ihlal ettiği çizginin gerisine çekilinceye kadar TSK gereken çalışmaları yapacaktır." ifadelerini kullandı.