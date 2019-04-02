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Ömer Çelik: İtiraz edilmesi kadar doğal bir şey yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimlerde şaibe yaşandığını dile getirerek açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 02.04.2019 - 00:38..
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Ömer Çelik: İtiraz edilmesi kadar doğal bir şey yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geride kalan 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Ömer Çelik, seçimlerde AK Parti adına geçersiz oylar ve 'kaydırmalar' olabileceğini belirtti. Çelik yaptığı açıklamada "Ankara, İstanbul açısından baktığımızda tutanaklarla sayım döküm çizelgesi arasındaki uyumsuzluk bizim açımızdan net olarak görülüyor. Bunun için de itirazların yapılmasından daha doğal bir şey yoktur" dedi.

"TUTANAKLARLA ÇİZELGELER ARASINDAKİ UYUMSUZLUK NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜLÜYOR"

Ömer Çelik yaptığı açıklamada uyumsuzlukların bulunuduğunu dile getirerek "İstanbul açısından baktığımızda, sandık sonuç tutanaklarıyla, sayım döküm çizelgeleri arasındaki uyumsuzluk net bir şekilde görülüyor. Bu uyumsuzluğu gidermek üzere itirazların yapılmasından daha doğal bir şey yoktur." ifadelerini kullandı.

"SANDIK SİYASAL NAMUSTUR, BU NAMUSU KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİDİR"

Sandıkların namus olduklarını belirten Çelik,  "Bu yöntem, sandığa atılmış her bir oyun yerini bulması açısından son derece önemlidir. Çünkü sandık, demokratik siyasetin siyasal bir namusudur. Bu namusu korumak hepimizin görevidir." dedi

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