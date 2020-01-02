Ömer Halisdemir'in anıtına saygısızlık yapan Iraklı

15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren isim Ömer Halisdemir'in Ankara'daki anıtına saygısızlık yapıldı.

Irak uyruklu bir kişi, anıt önüne giderek, dalga geçti.

Bunu da çektiği video ile sosyal medyada servis eden Iraklı, büyük tepki aldı.

ELİNİ ÖPÜP, ÖZÜR DİLEDİ

Aradan geçen zamanın ardından Irak uyruklu şahıs, yine aynı anıt önüne giderek bu kez özür videosu çekti. Şehit Ömer Halisdemir'in elini öpen Iraklı, sonrasında anıt arkasında bulunan Türk bayrağını da öptü.

Ömer Halisdemir anıtına saygısızlık yapan Iraklının özür videosu İZLE

Videosunda özür dileyen Iraklı, sosyal medyada olay oldu.