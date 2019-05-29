Ömer Halisdemir'in heykeline zarar verilmesi

Ankara Mamak'ta şehit Ömer Halisdemir'in heykelindeki tüfeğin kırılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti.
KORKUP KAÇIYOR
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, parkta oynayan küçük bir çocuğun görüntülerine ulaştı. Görüntülerde heykelin yanına gelen çocuğun, heykeldeki silahı uğraşarak almayı başardığı ancak daha sonra korkup tüfeği heykelin arkasına bırakarak kaçtığı belirlendi.
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TAMİR EDİLİP YENİDEN TAKILACAK
Belediye görevlileri tarafından bulunan tüfeğin tamir edilerek heykele yeniden takılacağı öğrenildi.