Ömer Halisdemir'in heykeline zarar verilmesi

15 Temmuz'daki darbe girişiminin kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in Mamak'taki heykeline zarar verenin bir çocuk olduğu ortaya çıktı

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Romanya'da fırtınalı dolu yağışı

Romanya'nın birçok bölgesinde etkili olan şiddetli fırtına yerini doluya bıraktı. Etkili olan yağış maddi hasara sebep oldu.