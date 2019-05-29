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Ömer Halisdemir'in heykeline zarar verilmesi

15 Temmuz'daki darbe girişiminin kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in Mamak'taki heykeline zarar verenin bir çocuk olduğu ortaya çıktı

İHA | 29.05.2019 - 16:02..
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Ankara Mamak'ta şehit Ömer Halisdemir'in heykelindeki tüfeğin kırılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti.

KORKUP KAÇIYOR

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, parkta oynayan küçük bir çocuğun görüntülerine ulaştı. Görüntülerde heykelin yanına gelen çocuğun, heykeldeki silahı uğraşarak almayı başardığı ancak daha sonra korkup tüfeği heykelin arkasına bırakarak kaçtığı belirlendi.

Halisdemir'in heykeline zarar veren çocuk çıktı İZLE

TAMİR EDİLİP YENİDEN TAKILACAK

Belediye görevlileri tarafından bulunan tüfeğin tamir edilerek heykele yeniden takılacağı öğrenildi.

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