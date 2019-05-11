Ömer Öcalan İstanbul seçimleri için fikrini açıkladı

YSK’nın İBB Başkanı seçimlerinin iptali ve tekrar edilmesi kararının ardından 23 Haziran’da yapılacak seçimler öncesinde yarış yeniden başladı.

İSTANBUL İÇİN KAFALAR KARIŞIK

6 Mayıs’ta İmralı’daki terörist başı 8 yıl sonra avukatlarıyla görüştü.

9 Mayıs’ta HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer İstanbul’daki Kürtler AK Parti’ye oy verebilir dedi.

Kandil’deki teröristler İmamoğlu lehine oy isterken, Selahattin Demirtaş’ın dağdaki kardeşi ise AK Parti’yi işaret etti.

ÖCALAN’IN VEKİL YEĞENİ DE KONUŞTU

Tüm bu gelişmeler peş peşe yaşanırken terörist başı Abdullah Öcalan’ın yeğeni HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ise Twitter hesabından İstanbul’daki Kürtler adına oy pazarlığına başladı.

Öcalan, paylaşımında şunları yazdı:

"Tabiki İstanbul seçimleri önemlidir. Ama Kürt halkı için en önemlisi binlerce tutuklunun açlık grevinde olması ve yaşamları söz konusudur. Devam eden tecrit durumu vardır. Birileri belediye başkanı olsun diye Kürt halkı fedakarlık yapsın. Peki Kürt halkına siz ne diyorsunuz."