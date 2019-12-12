TBMM'de bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan konuşmasında iktidarın İstanbul ve Ankara'ya kayyum atayamayacağını söyledi.

"İSTANBUL VE ANKARA'DA TÜRK HALKININ İRADESİ VAR"

Öcalan, şunları söyledi: "İlk başta YSK eliyle saldırdılar. Sonra büyük bir marifetmiş gibi 28 belediyemizi gasbettiler. Yıllardır bu halk dimdik ayakları üzerinde durmuştur. Biz biliyoruz; bu belediyelere yapılan saldırı Kürt belediyeleri olduğu içindir. İstanbul ve Ankara'ya kayyum atayamayacaklar. Orada Kürt halkı dengeleri değiştirdi ama büyük metropoller olduğu için güç getiremeyecekler. Çünkü orada Türk halkının da iradesi var. Biz bunları halkımıza anlatacağız."

Ömer Öcalan'ın konuşma süresinin bitmesiyle Meclis Başkanvekili Mithat Sancar, "Sayın Öcalan konuşmanızı toparlayın" diyerek HDP'li vekili uyardı.

Ömer Öcalan: İstanbul ve Ankara'ya kayyum atayamazsınız ViDEO