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Ömer Öcalan'a göre Şanlıurfa'da elektrik sorunu var

Kaçak elektrik kullanımının en yüksek olduğu illerimizden biri olan Şanlıurfa. HDP'li vekil, ilde elektrik konusunda sıkıntı olduğunu söyledi.

AA & Ensonhaber | 27.06.2019 - 14:36..
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Ömer Öcalan'a göre Şanlıurfa'da elektrik sorunu var

Şanlıurfa'da kaçak elektrik kullanımı konusunda defalarca haberlere konu oldu.

Kaçak kullanımını bir adım daha ileri taşıyanlar, kaçak trafo kullanacak kadar işleri büyüttü.

Ekiplerin yoğun çalışmalarına rağmen kayıtlara göre kaçak elektrik tüketiminde en yüksek oran il Şanlıurfa.

"ÖZELLİKLE YAZ AYLARINDA..."

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

HDP'li vekilin gündeminde elektrik konusu vardı.

Şanlıurfa'nın elektrik sorununun bulunduğunu dile getiren Ömer Öcalan, özellikle yaz aylarında elektrik kesintilerinin yaşandığını aktardı.

Şanlıurfa'da kaçak mobil trafo ele geçirildi haberi

Ömer Öcalan'a göre Şanlıurfa'da elektrik sorunu var

Şanlıurfa'da elektrik hatları yeraltına alınıyor haberi

Ömer Öcalan'a göre Şanlıurfa'da elektrik sorunu var

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