Ömer Öcalan'a göre Şanlıurfa'da elektrik sorunu var

Şanlıurfa'da kaçak elektrik kullanımı konusunda defalarca haberlere konu oldu.
Kaçak kullanımını bir adım daha ileri taşıyanlar, kaçak trafo kullanacak kadar işleri büyüttü.
Ekiplerin yoğun çalışmalarına rağmen kayıtlara göre kaçak elektrik tüketiminde en yüksek oran il Şanlıurfa.
"ÖZELLİKLE YAZ AYLARINDA..."
HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan Meclis'te basın toplantısı düzenledi.
HDP'li vekilin gündeminde elektrik konusu vardı.
Şanlıurfa'nın elektrik sorununun bulunduğunu dile getiren Ömer Öcalan, özellikle yaz aylarında elektrik kesintilerinin yaşandığını aktardı.
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