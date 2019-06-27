1 Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi öldü Maden ocağında meydana gelen göçükte 35 yaşındaki madenci kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 Yörükler, Toroslara çıkmak için gün sayıyor Hayvancılıkla uğraşan Yörükler, Torosların zirvesindeki karların temizlenmesini bekliyor.

3 Deniz Türüç'ün bonservis isyanı G.Saray ve F.Bahçe'nin transfer listesinde yer alan Kayserisporlu Deniz Türüç, kendisi için belirlenen bonservis bedelinin çok fazla olduğunu söyledi.

4 Facebook, kırmızı bildirimleri kapatmayı test ediyor Facebook'ta herhangi bir bildirim aldığınızda beliren kırmızı noktalar istenildiğinde kapatılabilecek.

5 Ömer Öcalan'a göre Şanlıurfa'da elektrik sorunu var Kaçak elektrik kullanımının en yüksek olduğu illerimizden biri olan Şanlıurfa. HDP'li vekil, ilde elektrik konusunda sıkıntı olduğunu söyledi.

6 Malatya'da bariyere çarpan motosiklet sürücüsü öldü Doğanşehir ilçesinde bariyerlere çarpan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı, ancak hastanede kurtarılamadı.