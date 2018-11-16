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Ömür Gedik: Baba ile kızın arasına kimse girmesin

Ömür Gedik, sevgilisi Ferhat Göçer ve kızı arasında yaşananlar hakkında konuştu.

Haber Merkezi | 16.11.2018 - 08:35..
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Ömür Gedik: Baba ile kızın arasına kimse girmesin

Şarkıcı ve yazar Ömür Gedik, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi.

"FERHAT GEYŞA HALİME BAYILDI"

Serdar Ortaç ile yeni çıkarttığı düeti 'Aşka Bağlan' hakkında konuşan Ömür Gedik, "Aşka Bağlan çok güzel gidiyor, klibimiz de çok beğenildi. Sağolsun Serdar bana uğurlu geldi. Ferhat da bana çok destek verdi, o da çok beğendi. En çok klipteki geyşa halimi beğendi. Şimdi 'Acaba saçlarını siyaha boyatsan nasıl olur?' diyor" dedi.

"AİLEVİ MESELELERİNİ KENDİ ARALARINDA ÇÖZSÜNLER"

Ferhat Göçer ile kızı Yağmur arasındaki gerginlik hakkındaşarkıcı, "Ben bu konu hakkında konuşmayacağım. Baba ile kız arasına kimse girmesin; siz de, biz de, kimse girmesin. Bu tarz ailevi meselelerin kendi aralarında çözüleceğine inanıyorum. Zaten bu yönde de bir yazılı açıklaması oldu Ferhat’ın" dedi.

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