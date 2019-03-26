Bülent Ersoy ile Ömür Gedik arasındaki kavga büyüyor

Şarkıcı ve hayvan hakları savunucusu Ömür Gedik, geçtiğimiz gün kızı Tayga Gedik'in düğününe katıldı.

Kızının düğününde kaz tüyü olduğu söylenen bir elbise giyen Ömer Gedik, tepkilerin odağı olmuştu.

TÜYLER GERÇEK ÇIKTI

Önceki gün elbisesindeki tüylerin gerçek olmadığını söyleyen Ömür Gedik, kendisini eleştiren Bülent Ersoy'a da 'iftiracı' demişti.

Bugün tüylerin gerçek olabileceğini söyleyen Gedik, modacısına dava açacağını söyledi.

"YALANCISIN ÖMÜR"

Kendisinden özür dileyen Ömür Gedik'e ağzına geleni söyleyen Bülent Ersoy, 'Yalancısın sen. Masken düştü daha ne konuşuyorsun. Benim kürküme boya sıkacak yürek yok sende. Sahtekarlar sizi. Nasıl insan içine çıkacaksın sen. Ahlaksız' diye konuştu.