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İstanbul'da hırsız kombiyle kaçarken yakalandı

İstanbul Güven Timleri, hırsızı omzunda kombiyle kaçarken suçüstü yakaladı.

İHA | 07.04.2019 - 10:31..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta durumundan şüphelendiği şahsı, hırsızlık yaptıktan sonra çaldığı kombi ile kaçarken yakaladı. Tutuklanan zanlının yakalanma anı da saniye saniye kameraya yansıdı.

KOMBİYLE BİRLİKTE YAKALADILAR

Güven Timleri, hakkında daha öncede işlem yapılan ve durumundan şüphelendiği B.Ç. (24) isimli şahsı Esenyurt Tarlabaşı Mahallesi'nde takibe aldı. B.Ç. bir süre sonra Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir binadaki daire kapısını zorlayarak içeri girdi. Daha sonra da kombi ile çıkıp, kaçmaya başladı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şahsı kombi ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul'da hırsız kombiyle kaçarken yakalandı ViDEO

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Zanlının üst aramasında 1 adet demir kesme makası ele geçirildi. Gözaltına alınan B.Ç., 27 Mart günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da hırsız kombiyle kaçarken yakalandı

İstanbul'da hırsız kombiyle kaçarken yakalandı

İstanbul'da hırsız kombiyle kaçarken yakalandı


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