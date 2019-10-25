Siyasilerin protokolde kendine yer bulma çabasında verdikleri mücadele her zaman ilgi çekici olmuştur. Bunun bir örneği de Aydın'da yaşandı.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NU İTTİRDİ

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın'da bulunan Binali Yıldırım'ın yanında yürüyebilmek için arka taraftan gelip Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ittirdi.

Savaş, ardından Yıldırım'ın yanına geçti ve yürümeye devam etti. O anlar da kameralara yansıdı.

Ön sıraya geçmek için Özlem Çerçioğlu'na omuz atan siyasi VİDEO

ÇERÇİOĞLU'NUN RAKİBİYDİ

Şu anda milletvekili olan Mustafa Savaş, 31 Mart 2019 seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarısında CHP'li Özlem Çerçioğlu'na karşı yarışmıştı.