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Önce 2 yaşındaki oğlunu sonra kendini astı

Antalya'da eşinden boşanma aşamasında olan bir adam 2 yaşındaki çocuğunu astıktan sonra kendisi de intihar etti.

DHA | 09.06.2019 - 22:02..
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı Milli Parkı’nda bulunan ormanlık alanda meydana gelen olay şok etkisi yarattı.

VATANDAŞ İHBAR ETTİ

Piknik alanının yan tarafında bulunan ormanlık alanda ailesi ile adaçayı toplamaya çıkan Mesut Özalp, ağaca iple asılmış şekilde duran biri çocuk iki kişi gördü. Özalp’in durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ersin B. ve oğlu Erden B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Önce 2 yaşındaki oğlunu sonra kendini astı

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından baba ve oğlunun cansız bedenleri ormanlık alandan çıkarıldı. Cenaze hizmetleri görevlisi küçük çocuğun cansız bedenini kucağına alarak cenaze aracına getirdi. Cenaze aracına konulan baba ve oğlunun cansız bedenleri, Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Önce 2 yaşındaki oğlunu sonra kendini astı

EŞİ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Ersin B.’nin, eşi Deniz B. ile boşanma aşamasında olduğu ve eşi tarafından uzaklaştırma kararı aldırıldığı öğrenildi.

Önce 2 yaşındaki oğlunu sonra kendini astı

Önce 2 yaşındaki oğlunu sonra kendini astı

Önce 2 yaşındaki oğlunu sonra kendini astı

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