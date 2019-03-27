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Önce alkol aldılar sonra dairelerin kablolarını çaldılar

Samsun'un Bafra ilçesinde inşaat halindeki binada bulunan 9 dairenin elektrik kabloları çalındı.

İHA | 27.03.2019 - 20:51..
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İşçiler inşaata geldiklerinde dairelerin elektrik kablolarının çalındığını fark etti. Polisi arayarak inşatta bulunan 9 dairenin elektrik kablolarının çalındığını bildirdiler.

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede inşaatın alt katında bulunan dükkan bölümünde kurulmuş masada alkol alındığını tespit etti.

9 DAİRENİN KABLOSUNU ÇALDILAR

Önce alkol aldıkları, daha sonra inşaatın giriş bölümünde demir kapı olması nedeniyle dairelerin bulunduğu yere havalandırma boşluğundan çıktıkları anlaşılan kablo hırsızlarının 9 daireye döşenmiş elektrik kablolarını sökerek aldıkları, daha sonra da birinci kattan aşağıya, pencerenin çerçevesine bağladıkları iple inerek kaçtıkları belirlendi.

Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Önce alkol aldılar sonra dairelerin kablolarını çaldılar

Önce alkol aldılar sonra dairelerin kablolarını çaldılar

Önce alkol aldılar sonra dairelerin kablolarını çaldılar

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