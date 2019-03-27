Önce alkol aldılar sonra dairelerin kablolarını çaldılar

İşçiler inşaata geldiklerinde dairelerin elektrik kablolarının çalındığını fark etti. Polisi arayarak inşatta bulunan 9 dairenin elektrik kablolarının çalındığını bildirdiler.

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede inşaatın alt katında bulunan dükkan bölümünde kurulmuş masada alkol alındığını tespit etti.

9 DAİRENİN KABLOSUNU ÇALDILAR

Önce alkol aldıkları, daha sonra inşaatın giriş bölümünde demir kapı olması nedeniyle dairelerin bulunduğu yere havalandırma boşluğundan çıktıkları anlaşılan kablo hırsızlarının 9 daireye döşenmiş elektrik kablolarını sökerek aldıkları, daha sonra da birinci kattan aşağıya, pencerenin çerçevesine bağladıkları iple inerek kaçtıkları belirlendi.

Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.



