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Önce annesini vurdu sonra intihar etti

Kayseri'de 33 yaşındaki M.E.D, 63 yaşındaki annesi İ.D'yi başından vurarak öldürdükten sonra kendini vurdu.

İHA | 13.08.2019 - 12:24..
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Gesi Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana gelen olayda kavga seslerini duyan vatandaşlar polise haber verdi.

İKİSİ DE BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri, M.E.D. (33) ve annesi İ.D.'yi (63) silahla başlarından vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede iki şahsın da hayatını kaybettiğini belirledi.

Önce annesini vurdu sonra intihar etti

ANNESİNİ VURUP İNTİHAR ETTİ

Olayın ardından olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı.

Yapılan incelemelerin ardından M.E.D.'nin önce annesini öldürdüğü daha sonra intihar ettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

Önce annesini vurdu sonra intihar etti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

M.E.D. ve İ.D.'nin cenazeleri, incelemelerin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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