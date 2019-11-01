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Önce boğazını kestiler sonra su kuyusuna attılar

Konya'da 3 aydır kayıp olan kişinin cesedi su kuyusunda bulunurken, olayın şüphelilerinin ise şahsın arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

İHA | 01.11.2019 - 10:46..
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Konya’nın Ilgın ilçesinde 3 ay önce aniden ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ali Yanar’ın, arkadaşları tarafından boğazı kesildikten sonra su kuyusuna atıldığı ortaya çıktı

3 AYDIR KAYIPTI

Konya'da yaşayan Ali Yanar uzun süre eve gelmeyince, ailesi durumdan şüphelenip karakola giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu. Ailenin başvurusu üzerine ekipler, çalışma başlattı.

CEP TELEFONU KONTROL EDİLDİ

Yanar'ın öldürülmüş olabileceğini düşünen ekipler, cep telefonu ile iletişime geçtiği kişiler hakkında inceleme başlattı.

Arama dokümanlarında Ali Yanar'ın, arkadaşları olan kafe sahibi Kerim K. ve Hasan M. ile iletişime geçtiği belirlendi.

Önce boğazını kestiler sonra su kuyusuna attılar

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Cinayet Büro ekipleri, Kerim K. ve Hasan M.'nin ifadesine başvurdu. Şahısların çelişkili ifadeler vermesi üzerine durumdan şüphelenen polis, soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan çapraz sorgulamada Kerim K. ile Hasan M., suçlarını kabul ederek arkadaşlarını öldürdüklerini itiraf etti.

Önce boğazını kestiler sonra su kuyusuna attılar

''UYUŞTURUCU MADDE VEREREK BAYILTTIK''

Şüpheliler verdiği ilk ifadede, Ali Yanar’ın bir süreliğine kendilerinden yasa dışı bahis oyun makinesi kiraladığını ve bir süre sonra makineyi geri vermek istememesi üzerine cep telefonuyla tartıştıklarını anlatarak şunları söyledi, "Daha sonra tartışma sonrası Ilgın ilçesi Tekeler Mahallesi'nde bulunan bir bağ evine alkol içme bahanesiyle Ali Yanar ile buluştuk. Burada kendisine uyuşturucu madde vererek bayılttık ve daha sonra boğazını keserek öldürdük."

Önce boğazını kestiler sonra su kuyusuna attılar

CESEDİ YAKAMAYINCA SU KUYUSUNA ATMIŞLAR

Boğazını kestikleri Ali Yanar’ı cansız bedenini, battaniyeye sararak arabaya alıp 50 kilometre uzaklıktaki Doğanhisar Mahallesi'ne bağlı Başköy civarındaki suyu kuyusuna götürdüklerini belirlenen şüphelilerin, cesedi yakma girişiminde bulundukları ancak başarılı olamayınca su kuyusuna atarak olay yerinden kaçtıkları belirtildi.

Önce boğazını kestiler sonra su kuyusuna attılar

CESET KUYUDAN ÇIKATILDI

İki arkadaşın cinayeti itiraf etmesinin ardından ekipler, şüphelileri cinayeti işledikleri Başköy Mahallesi'ndeki araziye götürdü.

Kerim K, ile Hasan M., cumhuriyet savcısına olayı anlatarak cesedi attıkları kuyuyu gösterdi. Kuyuya atılan Ali Yanar’ın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından yarım saat süren çalışmayla kuyudan çıkartıldı.

Önce boğazını kestiler sonra su kuyusuna attılar

OTOPSİ İÇİN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Çürümeye başlayan Ali Yanar’ın cesedi kuyudan çıkartıldıktan sonra, otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna götürüldü.

Şüphelilerin ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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