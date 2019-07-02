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Önce dövüp sonra silahla vurdular

Kahramanmaraş’ta iki kişinin sopalı saldırısı sonrası silahla bacaklarından vurulan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

İHA | 02.07.2019 - 17:28..
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine girmek üzere arabasını park eden 26 yaşındaki D.M.B. ile henüz kimlikleri belirlenemeyen şahıslar arasında sözlü tartışma yaşandı.

Önce dövüp sonra silahla vurdular

SOPALARLA SALDIRIP SİLAHLA VURDULAR

D.M.B., sözlü tartışmanın büyümesi üzerine grubun sopalı saldırısına maruz kaldı. Şahıslardan biri, üzerindeki tabancayla D.M.B.’ye ateş etti. D.M.B. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, kimliği belirsiz şahıslar da araçla olay yerinden kaçtı.

Önce sopalarla dövüldü sonra silahla vuruldu İZLE

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Apartman sakinlerinin ihbarı sonucunda olay yerine ambulans ile çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edildi. Yaralı D.M.B., 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, kaçtıkları otomobilin plakasından yola çıkarak saldırganların kimliğini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Önce dövüp sonra silahla vurdular

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