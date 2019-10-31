Önce eşinin boğazını ardından da kendi boğazını kesti

Konya'nın Meram ilçesinde Çomaklı Mahallesi 17038. Sokak'ta, 2 çocuk babası Hasmet El A., cep telefonuyla fazla zaman geçirdiğini öne sürdüğü eşi Engame A. ile tartışmaya başladı.
ÖNCE EŞİNİN BOĞAZINI KESTİ SONRA İNTİHARA KALKIŞTI
Hasmet El A., çıkan tartışma sonrasında önce eşi Engame A.'nın jiletle boğazını kesti, ardından kendi boğazını da keserek intihara kalkıştı.
Önce eşinin boğazını kesti ardından da kendi boğazını VİDEO
YARDIM İSTEDİ
Kanlar içinde kalan Engame A., evden kaçıp komşularından yardım istedi. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekiplerinin geldiği belirtildi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yaralı çift ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldıktan sonra, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yapılan araştırma sonucunda Hasmet El A. ile ailesinin, yurda kaçak yollarla girdiği belirtildi.