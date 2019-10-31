Önce eşinin boğazını kesti ardından da kendi boğazını

1 Yazar Güneş Altunkaş, İstanbul TÜYAP heyecanını ilk kez yaşayacak İlk romanı “Kapının Ardındaki Ben” ile çok sevilen yazar Güneş Altunkaş, 38. Uluslararası TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nda okurları ile buluşacak…

2 Önce eşinin boğazını ardından da kendi boğazını kesti Konya'da, eşiyle tartışmaya başlayan adam hem eşini hem de kendisini öldürmek istedi.

3 Jordan Clarkson başörtü taktı NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Jordan Clarkson, yeni tarzıyla görenleri şaşırttı. Yıldız basketbolcu maça başörtüsü takarak geldi.

4 Kadıköy'de kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti İstanbul Kadıköy'de bir vatandaş, kendisine ait kamyonun lastiklerini kontrol ederken hareket eden aracın altında kaldı.

5 Protestoların devam ettiği Irak'ı bekleyen senaryolar İşsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini nedeniyle 250 kişinin hayatını kaybettiği protestolarla ilgili çeşitli senaryolar ortaya atıldı.

6 28 yaşında hastalığından yatağa mahkum oldu Antalya’da tıbben kesin tedavisi bulunmayan ölümcül SSPE hastalığına 8 yıl önce üniversite 2. sınıf öğrencisiyken yakalanan 28 yaşındaki genç, yatağa mahkum bir şekilde yaşam savaşı veriyor.