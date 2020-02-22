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Aksaray'da kaza sonrası taraflar birbirine girdi

Minibüs ile kamyonetin karıştığı ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında anlaşamayan taraflar yol ortasında kavga etti.

İHA | 22.02.2020 - 09:12..
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Çağatay Ç. (27) idaresindeki 68 AAN 160 plakalı otomobil kavşaktan sanayi istikametine dönerken, Ankara’dan Aksaray istikametine seyreden 68 ABA 466 plakalı sürücüsü olay yerinden kaçan minibüsle çarpıştı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet K. (27) ve Ahmet Y. (25) isimli 2 kişi yaralandı.

DURUMLARI İYİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil yardım ekiplerince yaralılar, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken, durumları iyi olduğu öğrenildi.

2 kişinin yaralandığı kazada taraflar yol ortasında kavga etti İZLE

KAZA SONRASI KAVGA

Öte yandan ismi belirlenemeyen ve olay yerinden kaçan minibüs şoförünün telefonla arayıp olay yerine gönderdiği arkadaşları ile otomobilde bulunan diğer taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, iki taraf da yol ortasında kavga etmeye başladı.

Aksaray'da kaza sonrası taraflar birbirine girdi

EKİPLER ZOR AYIRDI

Olay yerine gelen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri kavgaya müdahale ederken, tarafları güçlükle ayırdı.

Aksaray'da kaza sonrası taraflar birbirine girdi

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da kaza sonrası taraflar birbirine girdi

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