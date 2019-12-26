Önce tartıştığı eşini, sonra kendini öldürdü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Dilküşah Mahallesinde bulunan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarında yaşayan Şaban Aslan (70), henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Nesibe Aslan(65) ile tartışmaya başladı.

Tartışma esnasında Şaban Aslan, av tüfeğiyle eşi Nesibe Aslan'ı öldürdü. Daha sonra aynı silahı başına dayayıp ateşledi.

OĞULLARI BULDU

Akşam saatlerinde eve gelen Seçkin Aslan, anne ve babasını yerde kanlar içinde buldu. Seçkin Aslan'ın haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çiftin öldüğü belirlendi.

Acı haberi alan çiftin diğer yakınları eve gelerek, gözyaşı döktü. Polisin yaptığı incelemede, Şaban Aslan'ın eşini öldürüp intihar ettiği belirlendi. Çitfin cenazeleri, incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma sürdürülüyor.





