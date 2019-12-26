taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9323
Euro
6.5921
Altın
1509.77
Borsa
113653.02
Gram Altın
287.938
Bitcoin
43674.77

Önce tartıştığı eşini, sonra kendini öldürdü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Şaban Aslan (70) tartıştığı eşi Nesibe Aslan'ı (65) av tüfeği ile öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

DHA | 26.12.2019 - 21:20..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Dilküşah Mahallesinde bulunan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarında yaşayan Şaban Aslan (70), henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Nesibe Aslan(65) ile tartışmaya başladı.

Tartışma esnasında  Şaban Aslan, av tüfeğiyle eşi Nesibe Aslan'ı öldürdü. Daha sonra aynı silahı başına dayayıp ateşledi.

Tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti -2

OĞULLARI BULDU

Akşam saatlerinde eve gelen Seçkin Aslan, anne ve babasını yerde kanlar içinde buldu. Seçkin Aslan'ın haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çiftin öldüğü belirlendi.

Acı haberi alan çiftin diğer yakınları eve gelerek, gözyaşı döktü. Polisin yaptığı incelemede, Şaban Aslan'ın eşini öldürüp intihar ettiği belirlendi. Çitfin cenazeleri, incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti -1

Tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti -3

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yerli otomobilin içinden ilk fotoğraf

Yerli otomobilin içinden ilk fotoğraf

874
Akbank 714.5 milyon liralık alacağını sattı

Akbank 714.5 milyon liralık alacağını sattı

161
Asgari ücret belli oldu

Asgari ücret belli oldu

2123
2020 AGİ ücretleri belli oldu

2020 AGİ ücretleri belli oldu

278
Devletin Atatürk Havalimanı için ödediği tazminat

Devletin Atatürk Havalimanı için ödediği tazminat

311
Asgari ücrette karar bugün açıklanacak

Asgari ücrette karar bugün açıklanacak

313
FETÖ için Bank Asya'ya 2 milyar 369 milyon para yatırıldı

FETÖ için Bank Asya'ya 2 milyar 369 milyon para yatırıldı

113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir