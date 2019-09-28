OnePlus 7T tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Akıllı telefon üreticisi OnePlus, merakla beklenen yeni amiral gemisi serisi OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro modellerini, geçtiğimiz mayıs ayında duyurmuştu. Şirket, şimdi de bu modellerin daha gelişmiş bir sürümü olan OnePlus 7T modelini tanıttı. Özellikle, Snapdragon 855+ işlemcisi ile öne çıkan telefonun, detaylı özelliklerine hep birlikte bir göz atalım.

ONEPLUS 7T ÖZELLİKLERİ

6,55 inç büyüklüğünde ve 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünde Full HD+ 90Hz AMOLED ekrana sahip OnePlus 7T, üst seviye Snapdragon 855+ işlemcisinden gücünü alıyor. 8 GB RAM kapasitesine sahip telefon, 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleriyle dikkat çekiyor.





48 MP + 16 MP çift arka kamera kurulumuna sahip OnePlus 7T, Sony IMX471 sensörlü 16 MP ön kamera ile birlikte geliyor. Üst seviye telefonlarda artık sıkça gördüğümüz ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına sahip telefon, ayrıca hızlı şarj destekli 3800 mAh batarya kapasitesi ile kutusundan çıkacak. Yenilenmiş pil yapısı ve optimize edilmiş algoritma ile, telefon sadece yarım saatte yüzde 70’e kadar şarj olabilecek.





ONEPLUS 7T FİYATI

Buzlu Gümüş ve Buzul Mavisi renk seçenekleriyle satışa çıkacak OnePlus 7T’nin satış fiyatı ise 565 dolar olarak açıklandı.

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