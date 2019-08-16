OnePlus, dünya genelinde yeni bir 5G telefonu satışa çıkaracak

Çinli üretici OnePlus, yıllardır fiyat-performans ürünü telefonlar piyasaya çıkarmaya çalışıyor ve bunu yaparken de bir hayli başarılı olduğunu söyleyebiliriz. OnePlus 7'nin 5G sürümünü geçtiğimiz aylarda tanıtan şirket, telefonu sadece İngiltere ve Fransa'da satışa çıkarmıştı. Bu nedenle diğer ülkelerde yaşayan kullanıcılar, OnePlus'ın 5G servislerinden yararlanamamıştı.





YENİ ONEPLUS 6G TELEFONU GELİYOR

OnePlus CEO'su Pete Lau, OnePlus'ın yeni bir 5G telefonu üzerinde çalıştığını ve telefonun 2019'un dördüncü çeyreğinde dünya genelinde satışa çıkacağını açıkladı.

Qualcomm'un X50 5G yongası ile güçlendirilecek ve muhtemelen Snapdragon 855 Plus işlemcisinden güç alacak telefonun, OnePlus 7T Pro olarak dünya genelinde satışa çıkması bekleniyor.

TELEVİZYON DA SATIŞA ÇIKIYOR

OnePlus CEO'su Pete Lau, ayrıca şirketin ilk televizyonunu yakın zamanda piyasaya süreceğini ve ilerleyen zamanlarda bu televizyona 5G desteğinin de gelebileceğini açıkladı. Yeni televizyonun ise önümüzdeki ay satışa çıkması bekleniyor.

OnePlus'ın geçtiğimiz mayıs ayında tanıttığı OnePlyus 7 ve OnePlus 7 Pro'nun detaylı özelliklerini yeniden hatırlayalım:

ONEPLUS 7 ÖZELLİKLERİ

6,41 inç büyüklüğünde Full HD+ Optik AMOLED damla çentikli ekrana sahip OnePlus 7, üst seviye Snapdragon 855 işlemcisinden gücünü alıyor. 6 GB ve 8GB RAM seçeneklerine sahip telefon, 128 GB ve 256 GB depolamaseçenekleriyle dikkat çekiyor.

48 MP + 5 MP çift arka kamera kurulumuna sahip OnePlus 7, Sony IMX471 sensörlü 16 MP ön kamera ile birlikte geliyor. Üst seviye telefonlarda artık sıkça gördüğümüz ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına sahip telefon, ayrıca hızlı şarj destekli 3700 mAh batarya kapasitesi ile kutusundan çıkacak.

OnePlus 7'nin piyasaya çıkış fiyatı ise şu şekilde olacak:

6 GB RAM + 128 GB depolama sürümü : 470 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama sürümü : 541 dolar

OnePlus 7 tüm özellikleri:

6,41 inç (2340 × 1080 piksel) Full HD + 19,5: 9 en boy oranı sRGB renk gamı ​​ile optik AMOLED ekran, DCI-P3 renk gamı ​​2,5D Corning Gorilla Glass koruma

8 Çekirdekli Snapdragon 855 7nm Mobil işlemci (1 x 2.84GHz Kryo 485 + 3 x 2.42GHz Kryo 485 + 4 x 1.80GHz Kryo 485)

Adreno 640 GPU

128 GB (UFS 3.0) depolamalı 6GB LPDDR4X RAM seçeneği

256GB (UFS 3.0) depolamalı 8GB LPDDR4X RAM seçeneği

OxygenOS 9.5 ile Android 9.0 Pie işletim sistemi

Çift SIM (nano + nano)

Çift LED Flaşlı 48 MP arka kamera, f / 1.6 diyafram, 1 / 2.25 ″ Sony IMX586 sensör, 0.8μm piksel boyutu, OIS, EIS, 1.12 µm piksel boyutu ile 5 MP ikincil kamera, f / 2.4 diyafram

Sony IMX471 sensörlü 16 MP ön kamera, f / 2.0 diyafram, 1.0μm piksel boyutu

Ekrana gömülü parmak izi sensörü

Boyutlar: 157.7 × 74.8 × 8.2mm

Ağırlık: 182g

USB Tip-C ses, Stereo Hoparlörler, Dolby Atmos

4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS (L1 + L2 Dual Band) + GLONASS, USB Tip-C

Hızlı şarjlı 3700mAh pil (5V - 4A)

ONEPLUS 7 PRO ÖZELLİKLERİ

6,67 inç büyüklüğüne sahip Quad HD ekrana sahip OnePlus 7 Pro, ekranın sahip olduğu 90 Hz yenileme hızı ile dikkat çekiyor. OnePlus 7 Pro'nun normal modele göre ekranda herhangi bir damla çentiği bulunmuyor. Snapdragon 855 işlemcisinden gücünü alan telefon, 6 GB / 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri ile kullanıcıların karşısına çıkacak. OnePlus 7 Pro aynı zamanda 128 GB ve 256 GBolmak üzere iki farklı depolama alanına sahip.

48 MP + 16 MP + 8 MP olmak üzere oldukça güçlü bir arka kamera kurulumuna sahip OnePlus 7 Pro, Sony IMX471 sensörlü 16 MP ön kameraya ev sahipliği yapıyor. OnePlus 7 modelinde olduğu gibi ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna sahip telefonda hızlı şarj destekli 4000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

OnePlus 7 Pro'nun piyasaya çıkış fiyatı ise şu şekilde olacak:

6 GB RAM + 128 GB depolama sürümü : 698 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama sürümü : 755 dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama sürümü: 826 dolar

OnePlus 7 Pro tüm özellikleri:

6,67 inç (3120 x 1440 piksel) Quad HD + 19,5: 9 en boy oranı 516PPI, 90Hz yenileme hızı, sRGB renk gamı, DCI-P3 renk gamı, HDR10, 3D Corning Gorilla Glass korumalı Sıvı AMOLED ekran

8 Çekirdekli Snapdragon 855 7nm Mobil işlemci (1 x 2.84GHz Kryo 485 + 3 x 2.42GHz Kryo 485 + 4 x 1.80GHz Kryo 485)

Adreno 640 GPU

128GB (UFS 3.0) depolamalı 6GB LPDDR4X RAM seçeneği

256GB (UFS 3.0) depolamalı 8GB / 12GB LPDDR4X RAM seçeneği

OxygenOS 9.5 ile Android 9.0 (Pasta)

Çift SIM (nano + nano)

48 MP arka kamera, Çift LED Flaş, 7P lens, f / 1.6 diyafram, 1 / 2.25 ″ Sony IMX586 sensör, 0.8μm piksel boyutu, OIS, EIS - 8 MP Telefoto lens, f / 2.4 diyafram, 1.0 μm piksel boyutu, OIS, 3x zoom - 16 MP 117 ° f / 2,2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş lens

Sony IMX471 sensörlü 16 MP ön kamera, f / 2.0 diyafram, 1.0μm piksel boyutu

Ekrana gömülü parmak izi sensörü

USB Tip-C ses, İkili Stereo hoparlörler, Dolby Atmos

Boyutlar: 162.6 × 75.9 × 8.8 mm

Ağırlık: 206g

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz) 2 × 2 MIMO, Bluetooth 5, GPS (L1 + L5 İkili Bant) + GLONASS, USB Tip-C

Warp Charge 30 Hızlı Şarj ile 4000mAh pil (5V / 6A)

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