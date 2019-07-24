OneWeb, uydu internet hizmetinde 400 megabit hıza ulaştı

Eğer teknolojiyle yakından ilgileniyorsanız, şu anda birçok şirketin uydu internet hizmeti için yarıştığını biliyor olmalısınız. Bu şirketlerden biri olan OneWeb, alçak Dünya yörüngesine ilk internet uydularını zaten yerleştirmişti ve yapılan ilk testler gelecek için oldukça umut verici görünüyor.

400 MEGABİT HIZ ELDE EDİLDİ

OneWeb'den yapılan açıklamaya göre, şu anda yörüngede olan internet uydularının ilk testi başarılı bir şekilde gerçekleşti ve testlerde 400 megabit (Mbps) hıza ulaşıldı.

Şirket, 400 megabit hıza ulaştığında ortalama gecikme süresini ise 32 ms olarak ölçtü ve bu rakamlar FULL HD bir video oynatmak için oldukça yeterliydi.

TOPLAMDA 2 BİNE YAKIN UYDU OLACAK

Bu yılın başından bu yana 1.200 kilometrelik bir yükseklikte çalışan OneWeb'in internet uyduları şu anda sadece yarım düzine olsa da gelecek yıl, bu sayının 650'ye çıkması planlanıyor. Proje tamamen bittiğinde ise toplam internet uydu sayısının 1.950 olması bekleniyor.

2021 YILINDA KULLANIMA AÇILACAK

OneWeb'in internet projesi, aslında tahmin edilenden biraz daha geride kaldı. Şirket, iki yıl önce Federal İletişim Kurulu'ndan onay aldıktan sonra ilk internet uydularını 2018 yılında fırlatmayı ve bu yıl Alaska bölgesinde kullanıma açmayı planlıyordu. Ancak şirket, şu anda söz konusu uydulardan internet erişimi sağlayabilmek için 2021 yılını bekliyor.

ELON MUSK DA İNTERNET UYDUSU FIRLATMIŞTI

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında geçtiğimiz ay, 60 adet Starlink internet uydusunu uzaya fırlatmıştı. Şirket, her sene yeni Statlink uyduları fırlatarak Dünya yörüngesinde internet ağı kuracak ve buradan Dünya'ya internet erişimi sağlayacak.

Bu yeni nesil uydu hizmetleri, yalnızca ABD'de değil, tüm dünyada uzak bölgelere gerçek yüksek hızlı İnternet erişimi sağlayacak. Şimdi tek bilmemiz gereken ise uydu interneti kullanmak isteyen kullanıcıların ne kadar ücret ödeyeceği.

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