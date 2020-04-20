taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9499
Euro
7.5579
Altın
1695.45
Borsa
98945.88
Gram Altın
378.638
Bitcoin
49123.92

Ongun nedir

Ongun, eski Türklerin Tengricilik inancında, içinde bir ruhu barındıran bir cisme verilen isimdir.

  1. Haberler
  2. İpucu
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Ongun nedir

Diğer eski inanç sistemlerinde de bulunan totem ile karşılaştırılabilir. Aynı Amerika yerlilerin totemleri gibi, eski Türk boylarının da her birisinin kendine özel bir ongunu vardır.

Bu genellikle kendi boylarını koruduğuna inandıkları kutsal bir havyan türü ya da büyük bir atalarının ruhunu barındırdığına inandıkları bir cisimdir.

Azerbaycan'da, ongun geleneğinin İslam'da da uzun süre devam ettiğini kanıtlayan eski Türk mezarları bulunmaktadır. İslam geleneğine göre inşa edilmiş bu mezarların taşlarında, ölen kişinin hangi boya ait olduğunu gösteren ongunları kazılıdır.

Ongun nedir

“OYTUN BOLSUN”

Camiü’t-Tevarih’e göre "ongun” kelimesi Türkçe "oytun” kelimesinden türemiştir. Türkler "hayırlı kutlu olsun" yerine, "oytun bolsun" denildiği ifade edilir.

Tarihi belgelerden her Türk boyunun bir "ongun"u olduğu bilinmektedir. Bu ongun genellikle kendisinden türediğine inanılan "kurt, kaplan, dağ keçisi, koç, geyik, boğa, at, kartal, şahin, doğan" gibi hayvanların şeklini ayırıcı niteliği ortaya konulmuş ögelerdir.

Oğuzların 24 boyunun 6 tane ongunu vardır. Bunların hepsi yırtıcı kuşlardan seçilmiştir.

Ongun nedir

İlginizi Çekebilir
Starlink nedir
Starlink, SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır.
Psoriasis nedir
Psoriasis, halk arasında 'sedef' adıyla bilinen bir cilt hastalığıdır.
Kistik fibrozis nedir
Kistik fibrozis bulaşıcı değil, kalıtsal bir hastalıktır. Solunum sistemi ve sindirim sistemi olmak üzere birçok bölgeyi aynı anda etkileyebilir.
Şalupa nedir
Şalupa, tek direği olan ve küçük bir gemi gibi kullanılabilen sandallar için kullanılan denizcilik terimidir.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
HODL nedir
HODL nedir
2
İslam İşbirliği Teşkilatı Nedir
İslam İşbirliği Teşkilatı Nedir
3
Röle nedir
Röle nedir
3
Kulak uleması nedir
Kulak uleması nedir
0
Konulu pul koleksiyonculuğu nedir
Konulu pul koleksiyonculuğu nedir
1
Tanzimat Fermanı nedir
Tanzimat Fermanı nedir
0
Psikoterapi nedir
Psikoterapi nedir
0
[+] Görüş bildir