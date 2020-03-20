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Onikofaji nedir

Onikofaji, tırnak yeme dürtüsünü kontrol edememe rahatsızlığının bilimsel adıdır.

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Birçok kişi farkında bile olmadan tırnaklarını yer ve bu dürtünün önüne geçemez...

Tırnakların yenmesi; otomatik, bilinçsiz ve bağımlılık yaratan bir alışkanlıktır. Bu davranış; endişe, güvensizlik, gerginlik ve depresyonla bağlantılıdır.

Onikofaji yaşayan kişilerde bazı özellikler görülür; mükemmeliyetçilik, öz güven eksikliği ve başarısızlık korkusu...

ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ORTAYA ÇIKAR

Tırnak yeme alışkanlığı genellikle çocukluk döneminde veya ergenlik dönemlerinde ortaya çıkar. Bu davranış geliştiğinde uzun bir süre kalabilir ve çok az kişide ömürleri boyunca devam eder.

Onikofaji nedir

TIRNAK YEME NASIL BIRAKILIR

Onikofaji rahatsızlığını yaşayan kişiler, sorunun nedenini öğrenmeden bu alışkanlığı bırakamaz. Neyse ki çözümü olan bir rahatsızlıktır.

Çeşitli tırnak cilaları ya da farklı teknikler kullanılsa da öncelikle ne tür zamanlarda tırnak yediğinizi anlamanız gerekir.

Bunu belirledikten sonraki adım, bu dürtüye yol açan hisleri azaltmak için uğraşmaktır.

Onikofaji nedir

İLGİNİZİ BAŞKA ŞEYLERE YOĞUNLAŞTIRIN

Endişe, korku vb. şeylerin bu dürtüyü artırmasını, spor yaparak, rahatlatıcı aktivitelere katılarak ya da kitap okuyarak en aza düşürebilirsiniz. Yani gerginlikten kurtulmak için farklı şeyler ile ilgilenebilirsiniz...

Onikofaji nedir

BU DAVRANIŞI BIRAKMA KONUSUNDA NET OLUN

Öncelikle hislerinizi anlamaya çalışın ve sizi kötü hissettiren şeyleri nasıl yönlendireceğinizi öğrenin. Böylece zavallı parmak ve tırnaklarınızı rahat bırakabileceksiniz.

Onikofaji nedir

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