Onlar dünyanın en acayip beyinlerine sahip: Akılalmaz Beyin

Beyin, kuşkusuz bizi en çok şaşırtan organ. İnsana getirdiği başarıdan yaşanan hastalıklara kadar birçok alanda gösteriyor acayipliğini. Kimi hatırlama konusunda sınırsız, kimi tam tersi nerede olduğunu unutacak kadar anlık hafıza kayıpları yaşayabiliyor. Birçok diziye ve filme konu olan beyinsel durumlar, şimdi Thomson’un kitabının ilgi çekici konusu olarak karşımızda. Thomsan, bizi dünyada en acayip beyne sahip 9 kişi ile şaşırtıyor…

(Helen Thomson)

AKILALMAZ BEYİN

Onlar birbirinden farklı özellikleriyle dünyanın en acayip beynine sahip 9 insan. Aslında hepimiz gibi insanlar tabii, ama işte beyinleri onları özel kılıyor. Thomson da, akılalmaz bu 9 vakayı nörobilimdeki son bulgular ışığında inceliyor ve insan beyninin gizemlerine bir ışık daha tutuyor…

Bob, saati, dakikası, saniyesine kadar yaşadığı her anı hatırlarken, Sharon nerede olduğunu bilemiyor, sürekli kayboluyor. Sylvia’nın dünyası bir halüsinasyon içinde geçiyor. Ruben ise insanların enerji alanlarını görüyor. Joel de başkalarının acılarını ve duygularını hissediyor. Üstelik bunu varlıkların cansız olması bile değiştirmiyor. Oysa Graham, her güne ölü uyanıyor ve gömülmek istiyor.

Matar da hisleri, içgüdüleri ve refleksleriyle tam bir kaplana dönüşüyor. Tommy, birbirine zıt iki ayrı kişiliğe bürünürken Louise de, anıları, dostları, hatta kendi bedenine bile ait hissedemiyor.

Bu kitap, şaşırtıcı bu 9 kişi üzerinden ilginç bir keşfe çıkarıyor. Sonra dönüp bir kere daha beynimiz hakkında ne kadar da sınırlı bilgiye sahip olduğumuza şaşıyoruz. Üstelik bu kitap yaşıyor. Çünkü ödüllü bilim yazarı Thomson, şaşırtıcı beyinlere sahip bu 9 kişiyle birebir görüşüyor. Sonrası işte bu kitap.

Akılalmaz Beyin

Helen Thomson

Çev.: Murat Karlıdağ

April Yay.

S.: 264

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Damla Karakuş

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