taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7866
Euro
6.4017
Altın
1460.81
Borsa
108869.14
Gram Altın
271.801
Bitcoin
43034.66

Onlarca sokak köpeğini kamyona doldurdular

Antalya'nın Alanya ilçesinden toplanan 71 sokak köpeği Mersin'in Bozyazı ilçesinde bırakmaya çalışılırken jandarma tarafından engellendi.

DHA | 08.12.2019 - 04:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Onlarca sokak köpeğini kamyona doldurdular

Alanya ilçesindeki barınaktan yüklenen köpek dolu araç, 5 Aralık günü gece yarısı sıralarında gelen ihbar üzerine Aydıncık-Gülnar Yolu Eskiyörük Mahallesi yol ayrımında durduruldu. Şoför, jandarma ekiplerinin köpekleri nereye götürdüğüne ilişkin sorularına cevap veremedi.

KİMLİKSİZ VE KÜPESİZ 71 KÖPEK BULUNDU

Kontrolü yapılan kamyonun kasasında cinsleri tespit edilemeyen 71 köpek olduğu, kimlik kartı ile küpeleri bulunmadığı anlaşılınca muhafaza altına alındı. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili olarak araç ve sürücü hakkında gerekli işlemler yapıldı

Kamyonla Mersin’e getirilen köpekler, Alanya'ya geri gönderildi -1

GERİ GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine devreye giren Mersin Büyükşehir Belediyesi  ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Aydıncık İlçe Müdürlüğü ekipleri Alanya Belediyesi yetkilileri ile görüştükten sonra köpekleri Alanya'ya geri gönderdi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, yasaya göre hayvanların başka bir ile nakli için menşe şahadetnamesi gerektiğini belirterek, "Daha önce de bölgemize sahipsiz hayvan bırakılması ile ilgili olarak çok sayıda duyum geliyordu, mahalle muhtarları ve sakinlerinden de şikayetler geliyordu. Dün ilk kez bunu resmi olarak jandarma tutanakları ile belgeledik. Alanya Belediyesi'ne ait hayvan barınağından kamyon içerisinde 71 kimliksiz, kısırlaştırması ve bakımı yapılmamış köpeğin Bozyazı ilçesi Aydıncık sınırında jandarmaya gelen ihbar neticesinde durduruldu. Alanya Belediyesi ile irtibata geçtik. Oradaki arkadaşlarda bunu bir daha yapmayacaklarını söylediler, ama bu resmi prosedüre işledi. Bundan sonraki süreçte çevre illerimizin bu konu ile ilgili daha hassa davranmalarını istiyoruz. Sahipsiz hayvanların Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırlarına bırakıp gitmeleri hoş değil" dedi.

Kamyonla Mersin’e getirilen köpekler, Alanya'ya geri gönderildi -3

HAYVANLAR ALANYA'YA GERİ GETİRİLDİ

Alanya Belediyesi de konuya ilişkin açıklama yaptı. Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı hayvan toplama ekiplerince perşembe günü Söğüt, Çayarası, Kaplanhanı, Sarıveliler ve Gazipaşa/Mersin bölgesi ortak yaylalarında sahipsiz hayvanların toplandığı belirtilen açıklamada, kamyonun Mersin/Bozyazı sınırına girmesi sonucu burada jandarmanın aracı durdurduğu ve hayvanların Bozyazı Hayvan Barınağı'na sevk edildiği kaydedildi. Yapılan görüşmeler neticesinde sahipsiz hayvanların dün Alanya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildiği, sevk işleminin ardından yapılan kontrollerde hayvanların herhangi bir zarar görmeden sevki gerçekleşerek bakım ve rehabilitasyona alındığı açıklandı.

Kamyonla Mersin’e getirilen köpekler, Alanya'ya geri gönderildi -5

Kamyonla Mersin’e getirilen köpekler, Alanya'ya geri gönderildi -6

Kamyonla Mersin’e getirilen köpekler, Alanya'ya geri gönderildi -7

Kamyonla Mersin’e getirilen köpekler, Alanya'ya geri gönderildi -8

Kamyonla Mersin’e getirilen köpekler, Alanya'ya geri gönderildi -9

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz dürüstseniz bu ülke batmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz dürüstseniz bu ülke batmış

271
Davutoğlu: Herkesin mal varlığı araştırılsın

Davutoğlu: Herkesin mal varlığı araştırılsın

543
Zehirli balon balıklarını tezgahında sergiledi

Zehirli balon balıklarını tezgahında sergiledi

4
Rus uyruklu kadının kedilerini zehirlediler

Rus uyruklu kadının kedilerini zehirlediler

4
Onlarca sokak köpeğini kamyona doldurdular

Onlarca sokak köpeğini kamyona doldurdular

0
Netanyahu zorda: Bu kez sadece başbakanı seçelim

Netanyahu zorda: Bu kez sadece başbakanı seçelim

2
Çin'de maymun-domuz melezleri üretildi

Çin'de maymun-domuz melezleri üretildi

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir