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Onsra nedir

Onsra, Güney Afrika dilinde, bir daha aşık olmamak ve son kez sevmek anlamına gelmektedir.

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Çoğunuz bu kelimeyi belki de ilk defa duyacaksınız. Onsra kelimesinin ne anlama geldiği konusuna baktığımızda artık aşık olmamak ve  bireyin yaşadığı acıları tarif eder.

AŞK ACISI

Güney Afrika kökenli bir kelime olan Onsra'nın, dilimize Arapça'dan ya da Farsça'dan girme gibi bir şansı olmadı.

Bunu da coğrafi uzaklığa bağlamak gerekiyor. Onsra'nın Türkçe karşılığının aşk acısı çekmek anlamına geldiğini söylemek lazım.

Onsra nedir

AŞKA ÖZNEL GÖRÜŞLER

Aşk, çoğumuzun hayatında varlığını hissetirmiştir. Tarih boyunca, aşk hakkında farklı yorum ve görüşler dile getirilmiştir.

Onsra nedir

BİR DAHA SEVMEME HALİ

Aşk, kimi yazarlara ve düşünürlere göre kavuşamamak, kimilerine göre ise sonu mutlulukla biten bir birlikteliktir. Onsra'da aşık olup, sevdiğinizden ayrılırsanız bir daha kimseyi sevmeyebilirsiniz.

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