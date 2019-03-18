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Onur Büyüktopçu'yu şantaj eden arkadaşı çıktı

Arkadaşının şantajına maruz kalan Onur Büyüktopçu'dan açıklama geldi.

Haber Merkezi | 18.03.2019 - 06:27..
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Oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu'ya, kendisine ait cinsel içerikli video ve fotoğrafların yer aldığı bir mesaj gönderildi.Onur Büyüktopçu'yu şantaj eden arkadaşı çıktı

 

ŞANTAJCI ARKADAŞI ÇIKTI

Sosyal medyadan mesajı yollayan kişi, görüntüleri internete sızdırma tehdidiyle 50 bin lira istedi. Ardından konuyu araştıran ünlü oyuncu, mesajı gönderen kişinin arkadaşı olduğunu öğrendi. Büyüktopçu, şantajın devam etmesi üzerine savcılığa başvurdu. Büyüktopçu, şantajcının banka hesabına 50 bin lira yatırdığı iddia edilmişti. Oyuncu, bu olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Onur Büyüktopçu'yu şantaj eden arkadaşı çıktı

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