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Onur Ünlü Hazar Ergüçlü'nün ailesiyle yemekte

Onur Ünlü, sevgilisi Hazar Ergüçlü'nün ailesiyle Cihangir'de görüntülendi.

Haber Merkezi | 03.05.2019 - 09:14..
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Aralarındaki 19 yaş fark yüzünden ilişkileri başladığı andan beri eleştirilen genç oyuncu Hazar Ergüçlü ve yönetmen sevgilisi Onur Ünlü, ilişkilerini dolu dizgin sürmedürmeye devam ediyor.

Onur Ünlü Hazar Ergüçlü'nün ailesiyle yemekte

"AİLEM ONUR'LA GÖRÜŞÜYOR"

Onur Ünlü, Hazar Ergüçlü, önceki gün Kıbrıs’tan ziyaretine gelen babası Süleyman ve annesi Neşe Ergüçlü'yü yemeğe götürdü. Çıkışta habercilerin sorularını yanıtlayan Hazar Ergüçlü, “Ailem zaten Onur’la tanışıyor. Sık sık görüşüyorlar. Fakat dördümüz birlikte ilk kez çekiliyoruz, bu da size nasipmiş. Babam ve annemle arkadaş gibiyim. Ailem ilişkilerime asla karışmaz. Hiçbir zaman Onur hakkında da kötü bir şey söylemediler.” dedi.

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