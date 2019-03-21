Opera, Android telefonlara ücretsiz VPN hizmeti getiriyor

Son günlerde birçok yerde duyduğumuz kullanıcı gizliliği ve verilerin çalınması söz konusu olduğunda, internette dolaşırken gizliliği korumak oldukça önemli bir hale geldi. Bu nedenle VPN hizmetleri, söz konusu gizliliği koruma yöntemi olarak karşımıza çıkıyor.

Opera, yıllardır masaüstü uygulamasında sağladığı ücretsiz ve sınırsız VPN hizmetini Andoid uygulamasına getirmeye hazırlanıyor.

SINIRSIZ VE ÜCRETSİZ VPN HİZMETİ

Bir süredir Opera'nın masaüstü tarayıcısında mevcut olan ücretsiz VPN özelliği, şimdi de Opera'nın android uygulamasına geliyor. Piyasada bulunan diğer VPN hizmetlerinden farklı olarak Opera'nın VPN hizmeti, tamamen ücretsiz ve sınırsız olarak karşımıza çıkıyor.

Bir süredir beta aşamasında olan Opera'nın Android için VPN hizmeti, çeşitli testlerden geçtikten sonra artık Android kullanıcıları için yayınlanmaya hazır hale geldi.

Opera'nın VPN hizmetini kullanabilmeniz için herhangi bir oturum açmanız gerekmeyecek. Şirket, bu nedenle kullanıcıların verilerinin kaydedilmeyeceğini belirtiyor.

Opera VPN özelliği, uygulamanın son sürümü ile kullanıcılarla buluşacak. Şu anda dünya genelinde dağıtılmaya başlayan Opera'nın son güncellemesi, yavaş yavaş bütün ülkelerde yayınlanacak.

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