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Opera, dünyanın ilk oyun odaklı internet tarayıcısını geliştiriyor

Opera, Opera GX adında dünyanın ilk oyun tarayıcısı üzerinde çalışıyor.

Haber Merkezi | 27.05.2019 - 11:50..
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Opera Software tarafından geliştirilen; Windows, macOS ve Linux platformlarının yanı sıra Android ve iOS işletim sistemlerinde de çalışan bir internet tarayıcısı olan Opera, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip.

Yeni gelen bilgilere göre Opera, oyun sektörüne de el atarak dünyanın ilk oyun tarayıcısını geliştiriyor. Şirketin Opera GX adını verdiği oyun tarayıcısı, resmi internet sistesindeki bir blog yazısında ortaya çıktı.

opera gx

SİYAH TASARIM VE AYARLANABİLİR RENK

Opera'nın yeni oyun odaklı tarayıcısı hakkında şimdilik detaylı bilgi bulunmasa da şirket yeni tarayıcısı için şimdiden ön kayıt toplamaya başladı. opera.com/tr/gx internet sitesinden erişebileceğiniz ön kayıt ekranında tarayıcının siyah teması ve istediğiniz rengi alan simgeleri dikkat çekiyor. Tam anlamıyla oyun oynamaya odaklanan Opera GX'in, hangi özellikler sunacağı ve ne zaman yayınlanacağı şimdilik bilinmiyor.

Opera, dünyanın ilk oyun odaklı internet tarayıcısını geliştiriyor

Opera'nın resmi blog yazısında şu ifadeler yer alıyor:

''Tarayıcımızın oyun oynayanları hedef aldığı yeni ve özel bir sürümü olan Opera GX'in, erken erişim programına abone olabileceğinizi duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Henüz bu yeni masaüstü tarayıcı hakkında fazla bilgi veremesek de kullanılabilir olduğunda ilk deneyen kişilerden biri olabilmek için ön kayıt yapabilirsiniz.''

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