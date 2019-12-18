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Operasyon öncesi Mehmetçik'e destek

“Kıran-8 Sehi Ormanları” operasyonuna katılacak Mehmetçik için kurban kesilip, dualar edildi.

İHA | 18.12.2019 - 16:53..
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Bitlis-Siirt illerinde başlatılan “Kıran-8 Sehi Ormanları” operasyonuna katılan güvenlik güçleri için program düzenlendi.

Operasyon öncesi Mehmetçik'e destek

Tatvan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda, uğurlama programı düzenlendi. Düzenlenen program kapsamında operasyona katılacak olan güvenlik güçleri için kurbanlar kesilip, dualar edildi.

DUALARLA OPERASYONA UĞURLANDILAR

Bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla başlatılan “Kıran-8 Sehi Ormanları” operasyonuna katılacak yüzlerce asker, dualarla operasyon bölgesine uğurlandı.

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