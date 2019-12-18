Operasyon öncesi Mehmetçik'e destek

Türkiye'den iltica edenlerin il tercihi Almanya oldu. AB'ye iltica sıralamasında ise Türkiye 5. sırada.

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Marmaris’te kaçak yapılar yıkılıyor

Söğüt ilçesinde, imara aykırı olduğu tespit edilen iki betonarme ve bir ahşap üzere üç tane müstakil evin yıkımı gerçekleştirildi.