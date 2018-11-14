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Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucular yakıldı

Adıyaman'da son üç yılda ele geçirilen uyuşturucu maddeleri yakılarak imha edildi.

Haber Merkezi | 14.11.2018 - 16:30..
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Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 2015'ten bu yana kent genelinde düzenlediği yaklaşık 100 operasyonda ele geçirilen 90 kilogram esrar, çok miktarda uyuşturucu hap, Hint keneviri, bonzai ve eroinin adli işlemlerin ardından yakılarak imha edilmesine karar verildi.

KALORİFER DAİRESİNDEKİ KAZANLARDA YAKILDI

Adıyaman Valiliği tarafından kurulan heyette yer alan cumhuriyet savcısı nezaretinde uyuşturucu maddeler, polis lojmanlarının kalorifer dairesindeki kazanlarda kontrollü yakılarak imha edildi.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucular yakıldı

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucular yakıldı

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