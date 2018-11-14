Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucular yakıldı

DEAŞ'tan kurtardığı gerekçesiyle kendisine minnettar olan Suriyeliler, Esad'ı kahraman gibi karşıladı.

Irak'ın Süleymaniye kentinde yer alan Ranya ilçesindeki bir atölyede çalışan beş kardeşin çabasıyla dünyada önde gelen lüks arabaların benzeri yapıldı.

3

Bakan Pakdemirli: Et yerine tavuk, balık, hindi yiyelim

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin toplam protein üretiminde bir eksiği olmadığını belirterek, "Et yerine balık, tavuk, hindi, yesek bu iş çözülecek" diye konuştu.