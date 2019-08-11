Oppo, Qualcomm’un en yeni mobil oyun yazılımlarını kullanacak

Oppo ve Qualcomm, China Digital Entertainment Expo ve Konferansı'nda 2 yeni oyun merkezli özellik sunmak için iş birliği yaptıklarını açıkladı. Oppo, akıllı telefonlarında Qualcomm’un teknolojilerinden yararlanarak kullanıcılara daha geliştirilmiş bir oyun deneyimi sunacak. Game Color Plus ve Dual Wi-Fi adında iki yeni özelliğini tanıtan şirket, oyunseverleri şimdiden heyecanlandırmayı başardı. Gelin bu iki özelliğe daha yakından bakalım.

GAME COLOR PLUS

Game Color Plus, adından da anlaşılacağı gibi mobil oyunlarda doygunluğu artırarak daha gerçekçi renkler sunacak. Snapdragon’un teknolojisi kullanılarak geliştirilen bu yeni özellik, Qualcomm'un düşük güçlü HVX + HCP algoritmalarından da yararlanıyor.

DUAL Wi-Fi

Dual Wi-Fi özelliği ise Oppo Reno 10x Zoom sürümünde bulunan İki Bantlı Eş zamanlı + İki Bantlı Çift Eş zamanlı (DBS / DBCC) yongasını kullanıyor. Bu yeni teknoloji sayesinde akıllı telefon aynı anda iki Wi-fi ağına da bağlanabiliyor. Böylelikle çift Wi-Fi kullanılarak telefonunun bağlantı hızı da artmış oluyor.

Oppo, bu iki yeni teknoloji sayesinde akıllı telefonların oyun performansını daha da üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor. Şimdilik sadece Oppo ile iş birliği yapan Qualcomm, gelecek aylarda diğer akıllı telefon üreticileriyle de anlaşıp aynı özelliklerin başka telefonlara getirilmesini de sağlayabilir.

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