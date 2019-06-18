Oppo Reno 10x Zoom'un Türkiye fiyatı belli oldu

Son zamanlarda Çinli akıllı telefon üreticileri, telefon pazarında oldukça popüler hale geldi. Başta Huawei ve Xiaomi olmak üzere birçok Çinli marka, tanıttığı üst seviye telefonlarla kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı.

Çinli üretici Oppo, kullanıcılara sunduğu akıllı telefon çeşitlerine bir yenisini daha eklemiş ve geçtiğimiz nisan ayında düzenlediği etkinlikte yeni Reno serisini tanıtmıştı. Daha önce hiç görmediğiniz bir kamera sistemiyle karşımıza çıkan Oppo Reno, standart sürüm ve 10X hibrit yakınlaştırma sürümü olmak üzere iki farklı seçenekle kullanıcıların karşısına çıktı. Oppo Reno'nun standart sürümü ülkemizde satılırken, 10X sürümü ise henüz Türkiye pazarına gelmemişti.





OPPO RENO 10X ZOOM TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKTI

Şu anda resmi olarak Türkiye pazarında bulunan Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, Reno serisinin 10X Zoom modelini ülkemizde satışa çıkardı. Telefonun satış fiyatı ise 7 bin 999 TL olarak açıklandı.

60X'E KADAR ZOOM ÖZELLİĞİ

Oppo Reno 10x Zoom, yeni nesil mobil fotoğrafçılık deneyimini oldukça geliştiriyor.sunuyor. 10x Zoom'un üç objektif sistemi; 48MP ultra net ana kamera, 13MP telefoto lens ve 8MP geniş açılı lensten oluşuyor. Üç lensi farklı odak aralıkları ile birleştiren bu sistem, ultra geniş açılı lensin 10 katı etkili bir odak uzaklığı olan 16-160 mm'lik tam bant genişliğine ulaşıyor.

Üçlü kamera kurulumu, safra stabilite sağlayabilen çift OIS ile birlikte sunuluyor. Reno 10x Zoom modeli, gelecek hedef gelecek güncelleme ile 60x'e kadar zoom özelliği de kazanacak.





OPPO RENO 10X ZOOM TÜM ÖZELLİKLER

6,6 inç (2340 × 1080 piksel) Full HD + 19: 5: 9 en boy oranına sahip AMOLED ekran

8 Çekirdekli Snapdragon 855 ve Adreno 640 grafik birimi

128GB depolama alanı + 6GB / 8GB RAM

256GB depolama alanı + 8GB RAM

Android 9.0 Pie işletim sistemi

Çift SIM desteği

LED flaşlı 48MP + 13MP + 8MP 10x Hibrit Optik yakınlaştırma destekli arka kamera

LED flaşlı 16MP ön kamera

Ekrandaki parmak izi sensörü

Ağırlık: 210g

VOOC 3.0 hızlı şarj

4065mAh batarya

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