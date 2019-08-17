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Oppo Reno 2, 28 Ağustos’ta tanıtılacak

Oppo Reno’nun bir üst modeli olan Reno 2, 28 Ağustos’ta Hindistan’da duyurulacak. Telefonun ortaya çıkan bazı özelliklerini sizler için derledik.

Haber Merkezi | 17.08.2019 - 12:30..
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Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, üst seviye Reno akıllı telefon serisinin ikincisini 28 Ağustos’ta Hindistan’da tanıtacağını açıkladı. 20X hibrit zoom özelliği ile kullanıcılarla buluşacak telefonda dikey olarak yerleştirilmiş 4 adet arka kamera bulunacak.

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KAMERA TASARIMI AYNI OLACAK

Oppo Reno ile karşımıza çıkan üst taraftan açılıp kapanabilen kamera sistemi, Oppo Reno 2 modelinde de karşımıza çıkacak. Aynı zamanda AMOLED ekrana sahip olacak telefon, ekrana gömülü bir parmak izi okuyucusuyla birlikte gelecek.

Kameraları daha yakından inceleyecek olursak Oppo Reno 2’nin fotoğrafçılık konusunda oldukça iddialı olduğunu görüyoruz. Aşırı düşük ışık koşullarında bile oldukça net görüntü elde edebilmek için otomatik görüntü sabitleyicinin yer alacağı telefonda Ultra net mod, Ultra karanlık mod ve Ultra sabit video modu gibi özellikler yer alacak.

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Oppo, telefonda bulunan 20X zoom özelliğinin Reno 2’de mi yoksa seriye ait bir diğer telefonda mı kullanılacağını henüz açıklamadı. Ayrıca telefona ait diğer özellikler hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Oppo Reno 2 hakkında detaylar geldiğinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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