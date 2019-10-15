Oppo Reno 2'nin Türkiye fiyatı belli oldu

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, geçtiğimiz ağustos ayında düzenlediği bir etkinlikte, Reno serisinin ikinci modeli Reno 2'yi tanıtmıştı. 4 arka kamerasıyla dikkat çeken telefonun ülkemizdeki fiyatına geçmeden önce, detaylı özelliklerine hep birlikte bir göz atalım.

OPPO RENO 2 ÖZELLİKLERİ

6,55 inç büyüklüğünde ve 20:9 en/boy oranına sahip bir ekranla satışa çıkan Oppo Reno 2, Qualcomm Snapdragon 730G işlemcisinden gücünü alıyor. 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip telefonda 20W hızlı şarj destekli 4000 mAh batarya bulunuyor.

Oppo Reno 2, 48 MP + 13 MP + 8 MP + 2 MP olmak üzere 4 adet arka kameraya ve 16 MP'lik tek bir ön kameraya sahip.

KAMERA TASARIMI AYNI

Oppo Reno ile karşımıza çıkan üst taraftan açılıp kapanabilen kamera sistemi, Oppo Reno 2 modelinde de karşımıza çıkuyor.

Kameraları daha yakından inceleyecek olursak Oppo Reno 2’nin, fotoğrafçılık konusunda oldukça iddialı olduğunu görüyoruz. Aşırı düşük ışık koşullarında bile oldukça net görüntü elde edebilmek için otomatik görüntü sabitleyicinin yer aldığı telefonda; Ultra net mod, Ultra karanlık mod ve Ultra sabit video modu gibi özellikler bulunuyor.

OPPO RENO 2 TÜRKİYE FİYATI

Siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa çıkan Oppo Reno 2'nin, yurt dışı satış fiyatı yaklaşık 514 dolar olarak açıklanmıştı. Telefonun ülkemizdeki fiyatı ise 5 bin 559 TL olarak belirlendi:

Oppo Reno 2 bütün özellikleri

6,55 inç (2400 × 1080 piksel) Full HD + 20: 9 en boy oranı + dinamik AMOLED ekran, Corning Gorilla Glass 6 koruması

8 Çekirdekli (2.2GHz 2 çekirdek + 1.8GHz 6 çekirdek) Snapdragon 730G işlemci + Adreno 618 grafik ara birimi

256GB (UFS 2.1) depolama alanı

8GB LPDDR4X RAM

ColorOS 6.0 ile Android 9.0 Pie işletim sistemi

Hibrit Çift SIM (nano + nano / microSD)

Sony IMX586 sensörlü ve f / 1.7 diyaframlı 48MP arka kamera + 8MP 116 derece Ultra geniş açı kamera + 5x Hibrit Optik Zoom, 20X dijital zoom için 13MP telefoto kamera + 2 MP makro lens

LED flaşlı 16MP ön kamera

Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu

3.5mm ses girişi, Dolby Atmos

Boyutlar: 160 × 74.3 × 9.5mm

Ağırlık: 189g

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11ac çift bantlı (2 × 2 MU-MIMO), Bluetooth 5, GPS / GLONASS / Beidou, USB Tip-C

VOOC 3.0 hızlı şarj ile 4000mAh batarya

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