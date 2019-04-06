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Oppo, Reno sızıntıları nedeniyle bazı kişilere dava açıyor

Çinli üretici Oppo, yeni telefonu Reno’yu tanıtmadan önce birçok bilgi sızdırdığı için bazı kişilere dava açacak.

Haber Merkezi | 06.04.2019 - 12:31..
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Oppo, düzenleyeceği bir etkinlikte yeni Reno telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor ve kullanıcıları oldukça şaşırtmayı planlıyordu. Ancak şirketin bu planları, telefon ile ilgili ortaya çıkan birçok sızıntı ile suya düştü.

Hemen hemen her hafta farklı bir sızıntıyla karşımıza çıkan Oppo Reno, tanıtım etkinliğinde yapılacak sürprizlerin de bozulmasına neden olmuştu. Şirket, bu sızıntıları gerçekleştirenlere teker teker dava açmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve bizim de sizlerle paylaştığımız yeni bir sızıntıya göre Oppo Reno’nun kamerası, aşağıdaki gibi açılır-kapanır bir sistem ile gelecek. Oppo, bu sızıntıyı gerçekleştiren satıcının 74 bin dolar para cezasına çarptırıldığını açıkladı.


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OPPO RENO ÖZELLİKLERİ

Yeni ortaya çıkan sertifika bilgilerine göre, daha önce Snapdragon 855 ile geleceği iddia edilen telefon, Snapdragon 710 işlemcisinden güç alacak. 6,4 inç büyüklüğünde Full HD+ ekran çözünürlüğü ile gelecek telefonda 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

48 MP + 5 MP olmak üzere iki arka kameraya sahip telefonun, ön tarafında ise 16 MP çözünürlüğünde tek bir kamera bulunuyor.

Oppo Reno'nun, bir de üst düzey bir modeli daha olacağı iddia ediliyor. Bu model, Snapdragon 855 işlemcisinden güç alacak ve 5G bağlantısını destekleyecek. Telefonda ayrıca 12 GB RAM kapasitesinin olacağı iddia ediliyor

 

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