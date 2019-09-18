Oppo, telefonları 25 dakikada tam şarj eden hızlı şarjını tanıttı

Akıllı telefon kullanıcılarının en çok dikkat ettiği özelliklerden biri de şarj süresi. Her ne kadar son zamanlarda piyasaya çıkan akıllı telefonlarda, batarya kapasitesi biraz daha artırılsa da telefonların daha üstün özelliklere sahip olması nedeniyle, şarj ömürleri pek etkilenmiyor. Akıllı telefon üreticileri ise bu sorunu ortadan kaldırmak için hızlı şarj teknolojilerini sürekli geliştiriyor.

Oppo, bir süredir üzerinde çalıştığı 65W hızlı şarj teknolojisini tanıttı. SUPERVOOC adı verilen yeni teknoloji, 4000 mAh bataryaya sahip bir telefonu, sadece 25 dakikada tam şarj edebiliyor.

Oppo'nun yeni süper hızlı şarj teknolojisi, şirketin bir sonraki telefonu Oppo Ace ile kullanıma sunulacak. Yeni teknoloji, sadece 10 dakikada bu telefonu yüzde 50'ye kadar şarj edebilecek. Telefonun tam şarj süresi ise, yukarıdaki videoda gördüğünüz gibi yalnızca 25 dakika olacak.

VIVO, 120W HIZLI ŞARJ TEKNOLOJİSİNİ TANITMIŞTI

Akıllı telefon üreticisi Vivo ise, geçtiğimiz haziran ayında Şangay'da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi'nde, FlashCharge 120W adını verdiği süper hızlı şarj teknolojisini duyurmuştu. Şirketin bu yeni teknolojisi, 4000 mAh kapasiteli bir bataryayı sadece 13 dakikada tam şarj edebiliyor.

Vivo'nun 20V / 6A 120W hızlı şarj teknolojisi, özelleştirilmiş şarj adaptörü ile birlikte Usb Typce-C kablosuyla birlikte gelecek. Bu yeni teknoloji yalnızca bu şarj adaptörü ve USB kablosuyla kullanılabilecek.

Vivo'nun Süper FlashCharge 120W teknolojisi, pil durumunu izleyebileceğiniz, aşırı voltaj yüklenmesini ve aşırı ısınma sorunlarını önlemek için çıkış gücünü ayarlayabileceğiniz özel bir MCU kontrol cihazı ile birlikte kullanıcılarla buluşacak.

Bu teknoloji, aynı zamanda güvenlik için Pil Yönetim Sistem'ini (BMS) kullanacak ve daha uzun pil ömrü sunacak.

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